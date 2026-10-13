Por: El Espectador

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Las chorotas son bolitas de masa de maíz típicas de la cocina colombiana, que se han convertido en un elemento clave de platos tradicionales como el sancocho. En la receta que presenta El Espectador, se propone una variación rellena de carne molida de cerdo y un guiso casero, lo que añade tanto sabor como valor nutricional a esta preparación tradicional.

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De acuerdo con el mencionado medio, la base de las chorotas comienza con una mezcla de 250 gramos de maíz pelado cocido, un tallo de cebolla larga, sal al gusto y aproximadamente un cuarto de taza de agua. Se recomienda moler el maíz junto con la cebolla larga, añadir la sal y el agua, y amasar hasta lograr una masa suave y manejable. Esta masa es fundamental, ya que debe ser lo suficientemente maleable para envolver el relleno y soportar la cocción dentro del caldo.

El guiso, que aporta un sabor profundo a la carne, contiene media cebolla cabezona finamente picada, un tallo de cebolla larga picado y un tomate maduro. Estos ingredientes se sofríen durante aproximadamente cinco minutos hasta que estén blandos. Para el relleno, se utiliza además aceite achotado (aceite vegetal con color y sabor de achiote), 200 gramos de carne molida de cerdo y sal al gusto. La carne se cocina a fuego medio junto al guiso durante 10 minutos, asegurándose de que esté bien cocida.

El proceso de armado requiere tomar porciones de masa, formar pequeñas bolas y hacer un orificio en el centro de cada una. Allí se incorpora el guiso de carne y se sella la masa, formando la típica bolita rellena. Luego, estas chorotas se sumergen en el caldo caliente, donde deben cocinarse durante 20 minutos hasta que estén firmes. Esta cocción permite que la masa absorba el sabor del caldo, logrando que el plato final adquiera una textura y un gusto inconfundibles.

Según la tradición citada por El Espectador, el acompañamiento ideal de estas chorotas es el sancocho servido bien caliente. Esta receta resalta la versatilidad del maíz y el ingenio de la cocina colombiana para transformar ingredientes sencillos en bocados reconfortantes y cargados de historia regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las chorotas rellenas para acompañar el sancocho?

La preparación de las chorotas rellenas inicia moliendo maíz pelado cocido junto con cebolla larga, luego se añade sal y agua, y se amasa hasta lograr una masa suave. Se sofíe un guiso con cebolla, tomate y cebolla larga; después se mezcla con carne molida de cerdo y se cocina. La masa se divide en porciones, se rellenan con el guiso de carne, se cierran y finalmente se sumergen en caldo caliente por 20 minutos hasta que estén firmes. Así, las chorotas sirven para dar más sabor y textura al sancocho tradicional.

¿De dónde surge la tradición de cocinar chorotas en la gastronomía colombiana?

La tradición de cocinar chorotas proviene de la costumbre de añadir bolitas de masa de maíz en caldos regionales como el sancocho, con el fin de aportar cuerpo y sabor. De acuerdo con El Espectador, en esta versión la incorporación de un relleno de carne molida de cerdo con guiso casero refuerza el carácter tradicional y resalta el ingenio en la cocina colombiana, que reinterpreta productos locales y les otorga nuevos matices sin perder la esencia de la receta original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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