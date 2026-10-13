A los movimientos de grandes protagonistas en la economía colombiana se le suman los del comportamiento en los procesos comerciales en el territorio nacional.

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La realidad de costos globales de la tecnología impulsados por la inteligencia artificial llevó a un cambio en las ventas de celulares en Colombia, lo que provoca que los usuarios extiendan considerablemente la vida útil de sus teléfonos inteligentes para proteger sus presupuestos, según un informe.

Análisis hechos por la marca Honor confirman que los consumidores colombianos pasaron de cambiar celular cada año a conservarlo más de tres años y medio, según replicó El Tiempo.

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística señalan una caída del 11,8 por ciento en la importación de insumos informáticos.

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De hecho, la industria mundial experimenta una contracción histórica motivada por un cambio drástico en las prioridades de los compradores y costos de producción.

Investigaciones de IDC reportan que las entregas internacionales cayeron 2,9 por ciento en el primer trimestre de 2026.

Las previsiones anuales proyectan un descenso global en la compra de celulares del 13,9 por ciento, situando los despachos en 1.090 millones de unidades.

Este retroceso responde al acaparamiento masivo de semiconductores por parte de firmas tecnológicas volcadas hacia la inteligencia artificial.

Dichas corporaciones invirtieron cerca de 710.000 millones de dólares en centros de datos, reduciendo la memoria disponible para teléfonos.

Informes de Counterpoint Research detallan que los módulos de almacenamiento sufrieron un aumento de precio ubicado entre el 80 y 90 por ciento.

Por esta razón, la memoria pasó de representar el 15 por ciento al 35 por ciento del costo total de ensamblaje.

Conflictos geopolíticos en Medio Oriente sumaron tensiones logísticas al encarecer significativamente los fletes de transporte marítimo e insumos.

“No se trata simplemente de una escasez cíclica derivada de un desajuste entre oferta y demanda, sino de una reasignación estratégica y potencialmente permanente de la capacidad mundial de producción de obleas de silicio”, señala el informe de IDC.

El valor promedio de venta global de celulares ascendió a 550 dólares, lo que representa un sobrecosto directo de 100 dólares para los usuarios.

Pese a este complejo panorama, los grandes fabricantes registraron comportamientos comerciales diversos según sus capacidades de abastecimiento estratégico.

Samsung lideró las ventas del primer trimestre de 2026 con un 21,2 por ciento del mercado y 62,4 millones de aparatos.

Apple se ubicó en la segunda posición capturando el 21,0 por ciento tras enviar 61,8 millones de iPhones a nivel internacional.

En contraste, marcas enfocadas en segmentos populares sufrieron caídas notorias al ajustar sus inventarios para no subir tarifas bruscamente.

Xiaomi disminuyó sus entregas en 19,1 por ciento, Oppo se redujo un 9,9 por ciento y vivo cayó un 6,9 por ciento.

La reducida oferta de componentes afectó en mayor proporción a los modelos económicos con valores inferiores a los 200 dólares.

“El año 2026 será determinante para Apple”, explicó Francisco Jerónimo, vicepresidente para Dispositivos de Cliente en IDC. “En un año en el que el mercado registrará la caída más severa de su historia, iOS alcanzará su cuota anual más alta del 22 por ciento. Apple logró asegurar el suministro de memoria de forma anticipada y posicionar el iPhone 17 para capturar la demanda”.

En el contexto local, el Índice de Precios al Consumidor reportó un incremento del 4,10 por ciento en el sector de comunicaciones a agosto.

No obstante, la categoría de aparatos telefónicos mostró una baja del 4,07 por ciento debido a la venta de inventarios anteriores.

Aunque los colombianos solían renovar sus teléfonos con mayor frecuencia, estudios de MediaTek confirman que ahora tardan entre 3 y 4 años.

Los usuarios priorizan inversiones duraderas ante el alza generalizada en las tarifas de los dispositivos móviles de última generación.

Frente a esta postura de los compradores, los fabricantes optimizan la eficiencia del hardware mediante la integración de inteligencia artificial.

Patricia Velázquez, directora adjunta para MediaTek en Colombia, Centroamérica y el Caribe, analiza esta importante transformación del mercado tecnológico.

“Lo mínimo que podemos hacer es que todos tengan acceso a inteligencia artificial, ya sea en la nube o en el dispositivo (…). El dispositivo aprende con IA a no sobrecargar ni utilizar lo que no necesita, haciendo que la batería y el dispositivo te duren más tiempo. Básicamente, lo que todos estamos buscando no es solamente rendimiento, sino que el dispositivo me dure más tiempo y sean inversiones de más largo plazo”, dijo.

Las indagaciones sobre el comportamiento del cliente revelan un cambio profundo en la relación que mantienen con sus herramientas digitales diarias.

“Nos dimos cuenta de que la gente ya está en su gran mayoría haciendo cambio de teléfono entre 3 y 4 años. Antes era entre 1 año y medio y 2 años. ¿Por qué? Obviamente porque la inversión cada vez es más alta y al subirte de rango de precio quieres que te dure más tiempo. Lo que decían los usuarios es que tratan de darle el uso más amplio y no miran inmediatamente al nuevo modelo”, sentenció.

Mientras los modelos tradicionales enfrentan contracciones, los formatos plegables muestran proyecciones positivas con incrementos previstos del 20 por ciento.

Especialistas estiman que la estabilización en el suministro de piezas no llegará antes del segundo semestre del año 2027.

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