Elegir un celular para estudiar no significa necesariamente comprar el modelo más costoso. Para un estudiante, hay características que pueden ser más importantes que tener la cámara más avanzada o el procesador más potente: una batería que aguante buena parte del día, suficiente almacenamiento para documentos y aplicaciones, una pantalla cómoda para leer y tomar clases virtuales y un rendimiento que permita pasar de WhatsApp a Google Drive, videollamadas y otras aplicaciones sin mayores inconvenientes.

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También es importante mirar el precio. En Colombia hay celulares de gama media que pueden cumplir con estas necesidades sin llegar al costo de los equipos de gama alta.

Entre las opciones que vale la pena considerar están el Samsung Galaxy A16, Xiaomi Redmi Note 14 y Motorola Moto G55. Cada uno tiene características diferentes y puede resultar más conveniente dependiendo del presupuesto y del uso que le dé el estudiante.

Samsung Galaxy A16: una opción equilibrada

El Samsung Galaxy A16 puede ser una alternativa para estudiantes que buscan un equipo de una marca conocida, con una pantalla amplia y buena batería.

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La versión en Colombia tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su pantalla Super AMOLED es de 6,7 pulgadas, tiene resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz. También cuenta con una batería de 5.000 mAh y conectividad 5G.

En cámaras, incorpora un sistema trasero de 50 MP + 5 MP + 2 MP y una cámara frontal de 13 MP. Además, cuenta con GPS, NFC, Bluetooth 5.3 y posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante microSD, según la configuración.

Una de sus ventajas para estudiantes es precisamente la combinación de pantalla grande, batería de 5.000 mAh y 256 GB de almacenamiento, especialmente para quienes guardan documentos, fotografías, videos de clases y diferentes aplicaciones.

La versión de 256 GB y 8 GB de RAM, de color negro, aparece en el Éxito por 800.006 pesos, precio que tiene el 50 % de descuento teniendo en cuenta que su valor original es de 1’600.012 pesos. El precio puede cambiar dependiendo de la tienda y las promociones que vayan sacando.

Puede ser una buena elección para: estudiantes que quieren un celular equilibrado y prefieren Samsung.

Xiaomi Redmi Note 14: buena alternativa para estudiar y entretenerse

El Xiaomi Redmi Note 14 5G es otra opción interesante, especialmente para quienes buscan una pantalla con alta frecuencia de actualización y buen almacenamiento.

La versión de 8 GB de RAM y 256 GB utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra y cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2400 x 1080 y hasta 120 Hz de frecuencia de actualización.

Para un estudiante, esos 256 GB pueden resultar útiles para almacenar documentos, fotografías, videos y aplicaciones sin tener que estar borrando archivos constantemente.

También incorpora una batería de 5.110 mAh y carga turbo de 45 W. Xiaomi incluye el cargador de 45 W en la caja de esta versión. En fotografía, tiene una cámara principal de 108 MP, una ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP, además de una cámara frontal de 20 MP.

Otro punto a favor es que tiene conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 y NFC. Además, permite ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD, de acuerdo con las especificaciones de Xiaomi.

En el Éxito aparece la versión de 8 GB + 256 GB con un precio de 810.006 pesos, valor que tiene el 50 % de descuento teniendo en cuenta que su costo original es de 1’620.012 pesos.

Puede ser una buena elección para: estudiantes que quieren una pantalla de 120 Hz, bastante almacenamiento y 5G.

Motorola Moto G55: una opción con buen almacenamiento

El Motorola Moto G55 5G también puede entrar en la lista de celulares para estudiantes porque combina 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y conectividad 5G.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7025 y tiene una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución de 2400 x 1080 y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. La batería es de 5.000 mAh y admite carga TurboPower de 33 W.

En el apartado fotográfico tiene una cámara trasera de 50 MP + 8 MP y una frontal de 16 MP. También cuenta con dos altavoces con Dolby Atmos, conector para audífonos de 3,5 mm, NFC, GPS y compatibilidad con redes 5G.

Otro detalle interesante es que tiene resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras en determinadas condiciones, además de permitir ampliar el almacenamiento con tarjeta SD.

El moto g55 aparece con un precio de 870.006 pesos en el Éxito, donde tiene el 50 % de descuento respecto a su valor original, el cual era de 1’740.012 pesos.

Puede ser una buena elección para: estudiantes que buscan mucho almacenamiento, 5G y una pantalla de 120 Hz sin irse a un celular de gama alta.

¿Qué celular comprar para estudiar?

No existe un único celular que sea el mejor para todos los estudiantes. La elección depende principalmente del presupuesto y de lo que se necesite hacer con el equipo.

Si se busca una alternativa equilibrada y se prefiere Samsung, el Galaxy A16 5G reúne una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y batería de 5.000 mAh.

El Redmi Note 14 5G resulta atractivo para quienes dan prioridad a la pantalla, el almacenamiento y la batería, con AMOLED de 120 Hz, 256 GB y 5.110 mAh.

Por su parte, el Moto G55 5G ofrece 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, pantalla de 120 Hz y batería de 5.000 mAh, por lo que también puede ser una alternativa para las tareas académicas del día a día.

En cualquier caso, antes de comprar conviene revisar el precio del momento, la capacidad de almacenamiento, la memoria RAM y la conectividad. En celulares para estudiantes, pagar más no siempre significa obtener una experiencia mucho mejor para estudiar: lo importante es encontrar un equipo que tenga las características que realmente se van a utilizar.

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