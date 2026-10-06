Por: El Espectador

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La vigilancia laboral ha alcanzado un nuevo nivel con la implementación de herramientas como Patty, el chatbot de inteligencia artificial (IA) de Burger King, que monitorea en tiempo real si los empleados usan expresiones de cortesía y supervisa el estado de las máquinas dispensadoras. Según The Guardian, Burger King integra esta tecnología en los auriculares de sus empleados, reflejando un panorama donde la IA, las cámaras y los sensores refuerzan el control sobre los trabajadores en varios sectores.

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La tendencia de vigilancia va en aumento, impulsada por la creencia de los directivos de que monitorear de cerca a los empleados incrementa la eficiencia y la seguridad. Cornelius König, psicólogo de la Universidad del Sarre en Alemania, citado por Knowable Magazine, advierte que los beneficios esperados son menos sólidos de lo que parece. Revisiones recientes, como la publicada en el Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior de 2025, muestran una escasa evidencia de que la vigilancia electrónica mejore el rendimiento de los empleados.

A pesar de esta falta de pruebas contundentes, se prevé que el mercado global de tecnología de supervisión supere los 4.000 millones de dólares en 2026, según IndustryARC. Grandes empresas, como Amazon y United Parcel Service, monitorean indicadores de productividad en tiempo real, como lo evidenció una investigación del New York Times. Incluso repartidores de Amazon han emprendido acciones legales en EE. UU., alegando exceso de vigilancia y dificultades para tomarse pausas, de acuerdo con Law Week Colorado.

La recopilación de datos sobre cada movimiento laboral tiene efectos no previstos: el metaanálisis de Daniel Ravid, investigador de la Universidad de Nuevo México, al que accede Knowable Magazine, reveló que la vigilancia, en lugar de aumentar la productividad, suele incrementar el estrés y el sentimiento de pérdida de autonomía entre los empleados. Paralelamente, muchos trabajadores encuentran maneras de evadir estos sistemas, reafirmando su libertad dentro de ambientes hipervigilados. Algunos estudios recientes mencionados en Knowable también destacan que la presión percibida y la falta de privacidad socavan la satisfacción laboral.

Expertos en derecho laboral, como Michele Molè de la Universidad de Groninga, insisten en que el marco legal no ha evolucionado al ritmo tecnológico, especialmente fuera de la Unión Europea, donde existe mayor protección. Molè subraya la importancia de adaptar la supervisión al bienestar real de los trabajadores y transparentar el uso de los datos para fortalecer una cultura de confianza.

¿Qué efectos tiene la vigilancia electrónica sobre el rendimiento y el estrés laboral?

Diversos estudios revisados por especialistas como Cornelius König y Daniel Ravid concluyen que la vigilancia electrónica rara vez mejora el rendimiento y, en muchos contextos, incrementa el estrés, reduce la autonomía y perjudica el clima laboral. Esto se refleja tanto en análisis de diferentes sectores como en testimonios de trabajadores de grandes empresas.

¿Cómo están respondiendo las leyes laborales ante el avance de la vigilancia en el trabajo?

Según expertos citados en el artículo, como Michele Molè, las regulaciones legales han quedado rezagadas frente al avance tecnológico, sobre todo fuera de la Unión Europea, donde sí existen normas estrictas. Esto deja a muchos trabajadores sujetos a controles excesivos sin suficiente protección, aunque se incrementan los llamados a adaptar la legislación a la vigilancia digital contemporánea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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