Encontrar un robot aspiradora con aspirado y fregado simultáneo por menos de 430.000 pesos no es tan difícil como parece. El Tikom G8000 Max está disponible en Amazon por $ 424.456, con envío gratis a Colombia, y está diseñado para hogares con mascotas, suelos duros y alfombras de pelo corto o medio; el precio corresponde a este 6 de octubre.

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Tikom G8000 Max: para quien quiere gastar lo menos posible

El Tikom G8000 Max tiene una potencia de succión de 5000 Pa (pascales), lo que lo coloca por encima de muchos modelos de entrada, y su diseño combina un contenedor de polvo de 450 ml con un tanque de agua de 300 ml para aspirar y fregar al mismo tiempo, lo que, de acuerdo con la ficha del producto, reduce el tiempo de limpieza en un 50 %.

La batería dura hasta 150 minutos en modo silencioso y el robot vuelve solo a la base cuando la carga baja.

Lo que más destaca:

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Potencia de 5000 Pa: elimina pelo de mascotas, polvo y desechos en suelos duros y alfombras de pelo corto y medio.

Doble función en una pasada: aspira y friega al mismo tiempo gracias a la combinación de contenedor de polvo (450 ml) y tanque de agua (300 ml).

Cuatro formas de control: se maneja por aplicación, control remoto, voz o botón físico, pensado también para personas mayores.

Altura de 7,6 cm (2,99 pulgadas): llega sin dificultad debajo de camas, sofás y muebles bajos.

Razones para comprarlo: el Tikom G8000 Max es la opción más indicada para quienes buscan un robot aspiradora económico que haga más de una tarea a la vez. Su combinación de precio accesible, succión potente y función de fregado lo convierte en una alternativa real para hogares con mascotas o con varios tipos de piso, sin necesidad de invertir en un equipo de gama alta.

A tener en cuenta: la función de fregado es básica, sin presión controlada ni mopa vibratoria, por lo que no reemplaza un trapeado manual en manchas difíciles o pisos muy sucios.

¿Qué tan efectivo es un robot aspiradora barato para el pelo de mascotas?

Un robot aspiradora de bajo costo puede ser muy efectivo para el pelo de mascotas si tiene una potencia de succión suficiente. Modelos con 5000 Pa, como el Tikom G8000 Max, están en capacidad de recoger pelo de perros y gatos en suelos duros y alfombras de pelo corto.

Para hogares con mascotas de pelo largo o alfombras gruesas, conviene revisar que el cepillo no se enrede con facilidad, dato que se puede confirmar en las reseñas del producto antes de comprar.

¿Vale la pena un robot aspiradora que también friega por menos de $ 500.000?

Sí, siempre que se tenga claro qué tipo de fregado ofrece el equipo. Un robot aspiradora con función de fregado integrada a ese precio, como el Tikom G8000 Max en Amazon, es útil para mantener los pisos limpios del día a día y eliminar el polvo fino o las manchas leves.

No obstante, su tanque de agua y su sistema de mopa básico no están diseñados para limpiezas profundas ni para superficies con suciedad adherida; en esos casos, el fregado manual sigue siendo necesario.

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