Por: Noticiero 90 minutos

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Los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A, una de las evaluaciones educativas más relevantes en Colombia, fueron publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) el 25 de septiembre de 2026. Entre los miles de estudiantes que recibieron sus puntajes se encuentra Emmanuel, quien logró una destacada calificación de 470 puntos sobre 500 en su segundo intento. Este resultado cobra mayor importancia al considerar que, en su primer intento, Emmanuel había obtenido 300 puntos, lo que refleja un avance significativo gracias a su dedicación y constancia.

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El proceso de preparación de Emmanuel estuvo marcado por la disciplina y la organización. Tal como él mismo detalló, optó por inscribirse en un curso Preicfes, una modalidad que ofrece preparación intensiva para este examen, y estructuró jornadas diarias de estudio que superaban las 10 horas de lunes a sábado. Esta rutina exigente fue fundamental para conseguir el puntaje que ahora abre puertas a nuevas oportunidades. Según declaraciones recogidas por Noticiero 90 Minutos, Emmanuel mencionó: “Tenía horarios en los que incluso estudiaba más de 10 horas al día de lunes a sábado, entonces era algo muy extenso”.

El acompañamiento familiar ha sido también un factor crucial para Emmanuel. Su motivación principal, según lo ha expresado, es el deseo de sacar adelante a su familia y construir un futuro prometedor. Entre las metas que ahora se propone está la de ingresar a una universidad para estudiar Ingeniería de Sistemas, una carrera que sintoniza con su interés por la tecnología y la programación. No obstante, el acceso a la educación superior dependerá de las oportunidades y becas que pueda encontrar. Al respecto, Emmanuel señaló: “Depende de las oportunidades, de lo que se pueda brindar sobre las becas y la oportunidad en la que pueda estudiar”.

Así, el caso de Emmanuel representa una historia de resiliencia y esfuerzo en la que el apoyo familiar, la organización y el uso adecuado de recursos de preparación han sido determinantes para alcanzar metas académicas exigentes. Su testimonio resalta el impacto que puede tener la dedicación individual en los resultados de una de las pruebas más relevantes para el ingreso a la educación superior en Colombia.

¿Cómo logró Emmanuel subir su puntaje de 300 a 470 en las pruebas Saber 11 ICFES?

Emmanuel logró mejorar su puntaje de manera significativa a través de una preparación intensa, apoyándose en un curso Preicfes y estableciendo horarios de estudio exigentes que llegaban a superar las 10 horas diarias. Esta disciplina, sumada a la motivación familiar, fue clave en el proceso de alcanzar un resultado sobresaliente en las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

¿Por qué Emmanuel quiere estudiar Ingeniería de Sistemas después de obtener un alto puntaje en el ICFES?

Después de conocer su puntaje en el examen, Emmanuel manifestó que su interés está enfocado en la programación y la tecnología; por eso tiene claro que su meta es ingresar a una carrera como Ingeniería de Sistemas. Además, su motivación personal está vinculada al deseo de progresar junto a su familia y aprovechar las oportunidades de acceso a la educación superior que le brinde su buen desempeño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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