Por: El Espectador

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Desde el 6 hasta el 9 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil ejecutará una estrategia orientada a facilitar la identificación de ciudadanos en regiones remotas de Colombia. El despliegue, identificado como la "Semana del Derecho a la Identificación", busca acercar los servicios de registro civil e identificación a poblaciones especialmente vulnerables antes de las elecciones de 2027. Dicho proceso es esencial para quienes carecen de documentación, pues la falta de una identificación limita el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la participación en diversos programas estatales, según lo expresó Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. De acuerdo con sus declaraciones, la identificación es la puerta de entrada para ejercer otros derechos constitucionales y la Registraduría está comprometida con llevar sus servicios a comunidades que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder a estos documentos.

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Durante los cuatro días del operativo, se atenderán más de 4.300 personas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. en departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Meta, Nariño, Risaralda y Sucre. La labor se centrará en municipios, corregimientos y comunidades focalizadas, donde se prestarán servicios como la inscripción de registros civiles de nacimiento, la expedición por primera vez y el duplicado tanto de tarjetas de identidad como de cédulas de ciudadanía, y la corrección de datos biográficos. También se brindará asesoría sobre la oferta de servicios y las rutas de acceso a dichos trámites, según la información proporcionada por la Registraduría Nacional.

Este despliegue ocurre en un contexto clave, pues el organismo electoral ya prepara la logística para las elecciones de 2027, evento en el que se elegirán 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles. Con ello, la Registraduría se anticipa a reducir las brechas de acceso a la documentación y asegurar una participación más plena y equitativa en los comicios y en el ejercicio de derechos ciudadanos básicos.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Registraduría durante la "Semana del Derecho a la Identificación"?

Durante la "Semana del Derecho a la Identificación", la Registraduría Nacional del Estado Civil facilita la inscripción de registros civiles de nacimiento, la expedición inicial o duplicado de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, la corrección de datos biográficos y orientación institucional sobre cómo acceder a sus servicios, especialmente en comunidades vulnerables.

¿Por qué la identificación es importante para acceder a derechos en Colombia?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, contar con un documento de identificación es fundamental porque representa la entrada para ejercer derechos constitucionales como la salud y la educación, además de facilitar el acceso a servicios, programas estatales y la participación en procesos electorales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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