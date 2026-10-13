Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la cuesta de la calle 14, en Ibagué, las autoridades lograron desmontar seis cambuches que habían sido levantados por personas en condición de calle o habitantes temporales. Esta acción se llevó a cabo después de que varios residentes de la zona alertaran sobre el aumento de la sensación de inseguridad que generaban estas improvisadas estructuras en la comuna Uno, situación que venía afectando su tranquilidad.

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De acuerdo con lo reportado, el operativo incluyó no solo el retiro de los cambuches, sino también la recolección de residuos y labores de deshierbe para mejorar el entorno. En esta jornada participaron la Policía Metropolitana, el Ejército, gestores de convivencia y trabajadores de entidades responsables de la limpieza y el aseo en la ciudad. La intervención fue coordinada y contó con la colaboración activa entre las diferentes entidades, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el aspecto del espacio público.

Durante el procedimiento, Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia, manifestó su preocupación por el frecuente hallazgo de objetos y materiales abandonados en estos lugares. El funcionario explicó: “Acá terminan todo lo que no desechan de manera adecuada los ibaguereños”, haciendo un llamado a la comunidad para que utilice únicamente los sitos autorizados para la disposición de escombros y otros residuos. Según Saavedra, la irresponsabilidad de algunos ciudadanos facilita la formación de cambuches y, al mismo tiempo, contribuye a la degradación de áreas comunes, lo que afecta la seguridad colectiva y la imagen urbana.

El desmonte de estas seis estructuras irregulares se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, como parte de la intervención, se ofreció atención institucional a las personas que se encontraban en los cambuches, con el propósito de conectarlas con programas de resocialización y acompañamiento, y así brindarles opciones distintas a la ocupación irregular del espacio público. Este esfuerzo busca no solo recuperar zonas de la ciudad afectadas, sino también ofrecer alternativas y soluciones más humanas a quienes se ven obligados a vivir en condiciones difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesario desmontar los cambuches en la calle 14 de Ibagué?

El retiro de los cambuches en la calle 14 de Ibagué se realizó porque estas estructuras elevaban la percepción de inseguridad entre los habitantes del sector y generaban afectaciones en el entorno. Según los reportes, las autoridades atendieron el llamado de la comunidad, al notar cómo los residuos y escombros abandonados daban pie a la creación de asentamientos improvisados, lo que ponía en riesgo la tranquilidad y la imagen urbana de la comuna Uno.

¿Qué tipo de acompañamiento reciben las personas en condición de calle tras los operativos en Ibagué?

Después de los operativos, las personas en condición de calle reciben atención institucional, según lo informado durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Social hace presencia para vincular a quienes habitan los cambuches a programas de acompañamiento y resocialización. El objetivo es ofrecerles alternativas que mejoren su calidad de vida y los apoyen en la reintegración a la sociedad de manera digna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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