Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave situación de inseguridad vivió una mujer en Ibagué cuando, según denuncia presentada por un familiar, fue víctima de un hurto mientras se desplazaba en una buseta de la ruta 82. El hecho ocurrió durante el trayecto que cubre desde el Centro de la ciudad hasta el sector de Multicentro. De acuerdo con la información suministrada, varios individuos habrían intimidado a la pasajera para despojarla de sus pertenencias, llegando incluso a amenazarla con un cuchillo.

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Según el relato compartido, el hurto se habría producido en el momento en que la mujer se disponía a descender del vehículo. En ese instante, otra mujer la sujetó con fuerza de los brazos, generando la confusión necesaria para que otras personas, aparentemente cómplices, aprovecharan y le sacaran del bolso el celular, junto con dinero en efectivo. Estos hechos habrían ocurrido en cuestión de segundos, evidenciando la organización de quienes participaron en el ilícito.

La situación de peligro no terminó ahí. De acuerdo con el testimonio recogido, una vez que los presuntos responsables bajaron de la buseta, la víctima intentó seguirlos, probablemente con la esperanza de recuperar sus objetos o de identificar a quienes la asaltaron. Sin embargo, recibió amenazas a distancia con un cuchillo, lo que disuadió cualquier intento de acercamiento y aumentó su estado de vulnerabilidad. La gravedad del episodio dejó a la mujer profundamente afectada, al punto de sentir temor de volver a salir de su casa.

El familiar de la afectada confirmó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. No obstante, la información disponible hasta el momento no precisa si existen personas identificadas, capturas o avances en la investigación de este caso. El desconocimiento de estos detalles refleja una sensación de incertidumbre e impotencia para las víctimas y sus allegados.

Este lamentable hecho se suma a las preocupaciones existentes sobre la seguridad en el transporte público. Se recomienda extremar las precauciones, mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo y prestar atención al subir o bajar de las busetas. Además, ante una situación de riesgo, lo más importante es priorizar la seguridad personal y reportar todo hecho delictivo a las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué?

Para denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué, la víctima o sus familiares deben presentar la denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía. De acuerdo con lo informado en este caso, corresponde a las autoridades iniciar la investigación a partir de la denuncia, aunque por ahora no hay detalles sobre identificaciones o capturas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan en busetas de Ibagué?

Entre las recomendaciones de seguridad en busetas de Ibagué está mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo, estar atentos al entorno en especial al momento de subir y bajar, y evitar confrontar a personas que podrían estar armadas. En situaciones de riesgo, la prioridad es la integridad personal y reportar los hechos a las autoridades de inmediato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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