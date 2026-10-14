Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos hombres perdieron la vida en un ataque con arma de fuego que se registró alrededor de las 9:30 de la noche del martes 13 de octubre en el municipio de El Espinal, ubicado en el departamento de Tolima. De acuerdo con la información suministrada, el ataque tuvo lugar en el barrio Santa Margarita María, específicamente en la carrera Novena, entre calles 19 y 20, justo frente a la Escuela María Auxiliadora. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos que, según las primeras versiones recogidas, se movilizaban también en una moto.

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En el desarrollo de los hechos, uno de los hombres murió en el lugar del ataque, mientras el otro fue trasladado de urgencia por miembros de la Policía Nacional al Hospital San Rafael. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el segundo hombre falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial. Según informaciones preliminares, citadas en reportes locales, una de las víctimas fue identificada como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad de la segunda persona no había sido confirmada oficialmente al momento de difundirse estos detalles.

Durante la inspección de la escena, las autoridades hallaron varias municiones que están siendo analizadas como parte de la investigación. Entre las hipótesis que el equipo de policía judicial estudia, se encuentra la posibilidad de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales. Así mismo, se investiga un posible vínculo entre las víctimas y grupos armados ilegales, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas de manera oficial y no permiten establecer, por el momento, el móvil exacto del crimen. La información sobre las cifras acumuladas de homicidios en el municipio, mencionada en versiones locales, necesita corroboración antes de consolidarse como balance real, según los mecanismos oficiales de información.

El doble homicidio ha provocado nuevamente preocupación entre los habitantes de El Espinal, en un contexto caracterizado por la presencia de otros hechos violentos recientes, de acuerdo con reportes locales. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando elementos que ayuden a esclarecer este suceso y lograr la identificación completa de las víctimas, así como la captura de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las hipótesis del doble homicidio en El Espinal?

Según las primeras informaciones citadas por fuentes locales, las autoridades barajan como principales hipótesis del doble homicidio un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales y una posible relación de las víctimas con grupos armados ilegales. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque armado en El Espinal, Tolima?

De acuerdo con los reportes disponibles, solo se ha logrado identificar a una de las víctimas como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad del segundo hombre no había sido confirmada oficialmente al momento de la última actualización. Las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación por parte de la policía judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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