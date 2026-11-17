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El hospital departamental San Antonio de Roldanillo afronta uno de los retos más grandes de su historia, luego de verse gravemente afectado por el terremoto del 10 de agosto. Según información de la gobernación del Valle, este centro de salud, fundamental no solo para Roldanillo sino para toda la región norte del Valle, quedó con el 80 % de su infraestructura comprometida, lo que llevó a iniciar un ambicioso proyecto de reconstrucción y ampliación.

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El proceso de renovación no solo contempla la restauración de lo perdido, sino que apuesta por fortalecer la capacidad hospitalaria. De acuerdo con los datos revelados por la gobernación, se construirá un nuevo bloque de hospitalización, sumando al menos 42 camas adicionales. Esta medida beneficiará de manera directa a los aproximadamente 37 mil habitantes de Roldanillo, garantizando atención oportuna para la región. Asimismo, la modernización incluirá la actualización de los sistemas de ventilación, redes eléctricas y de gases medicinales, adaptando la infraestructura a las exigencias actuales de un hospital de referencia.

Las nuevas áreas, detalladas por la gobernación del Valle, incluyen 28 camas para adultos, 6 para pacientes pediátricos, 6 ortopédicas y 2 de aislamiento, distribuidas en esta nueva torre hospitalaria. El presidente de la república afirmó que las obras necesarias estarán listas en un año, tiempo en el que se espera restablecer y optimizar los servicios interrumpidos por el desastre natural.

La financiación del proyecto reúne esfuerzos del gobierno nacional, Colombina y ProPacífico, alcanzando una inversión total de 20 mil millones de pesos. Se destinarán $11.600 millones desde la nación y $4.000 millones provenientes de los aliados privados, según lo citó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. Toro destacó además la importancia de la institución en la atención del cáncer de mama, resaltando que el hospital merece continuar brindando un servicio de calidad y oportunidad a sus pacientes.

Adicionalmente, el plan de reconstrucción contempla una sede administrativa independiente y un módulo nuevo para consultas externas, diagnóstico y terapia. Todo esto se realizará mientras el hospital mantiene su operación y servicios habituales, asegurando que la población no se vea privada de atención médica durante el proceso de mejora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la reconstrucción del hospital San Antonio de Roldanillo a los habitantes del norte del Valle?

La ampliación y modernización del hospital San Antonio de Roldanillo permitirá atender mejor tanto a los habitantes de Roldanillo como a toda la región norte del Valle. Al sumar al menos 42 camas nuevas y modernizar redes e instalaciones, se garantiza atención más oportuna y de mayor calidad para cerca de 37 mil personas.

¿Cuándo estará listo el nuevo bloque del hospital departamental de Roldanillo según la gobernación?

De acuerdo con las declaraciones oficiales recogidas en el artículo, las obras para el nuevo bloque del hospital de Roldanillo están proyectadas para estar finalizadas en un año, según el presidente de la república. Durante este tiempo, la atención médica a los usuarios se mantendrá activa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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