Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El suministro de agua potable en distintos sectores de Ibagué tendrá variaciones este miércoles 18 de noviembre, como resultado de intervenciones técnicas que adelantará la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, conocida como IBAL. Según la información divulgada por dicha entidad, el ajuste del servicio responderá a una suspensión temporal de la operación en la bocatoma Cocora, para desarrollar trabajos que buscan mejorar el control y la eficiencia del sistema hídrico local.

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En detalle, los responsables del sistema de potabilización, liderados por el ingeniero Carlos Andrés Waltero, anunciaron la instalación de macromedidores. Estos dispositivos de macromedición permiten conocer con exactitud la cantidad de agua que fluye desde la bocatoma Cocora, punto esencial de captación, hasta la planta de tratamiento de La Pola. Con una medición más precisa, el IBAL planea optimizar el seguimiento al recurso hídrico, fortalecer el control de las operaciones y dar paso a decisiones más informadas para el manejo del acueducto.

Pero la intervención técnica no se limita a la instalación de macromedidores. El IBAL también adelantará mantenimiento en las válvulas que constituyen parte fundamental del sistema, con el objetivo de evitar fugas, garantizar la integridad de la red y asegurar un servicio de mejor calidad. De acuerdo con la empresa, mientras se desarrollen estas tareas, el abastecimiento para los hogares de la ciudad se mantendrá a través de otras bocatomas: Combeima, Cay y Chembe.

No obstante, el IBAL fue claro en advertir que podrían reportarse cambios en el servicio, especialmente bajas presiones en las zonas altas de los diferentes distritos hidráulicos que dependen de la red de Ibagué. Los responsables del acueducto subrayaron que, si llega a presentarse alguna novedad relevante, los usuarios serán informados de forma oportuna a través de los canales oficiales.

Finalmente, la entidad recomendó a los ciudadanos adoptar prácticas responsables y eficientes frente al consumo: evitar actividades que impliquen gasto excesivo de agua y almacenar solo lo estrictamente necesario para enfrentar necesidades básicas mientras avanzan los trabajos. La información procede directamente de los anuncios efectuados por el IBAL y declaraciones de sus voceros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué habrá bajas presiones de agua en Ibagué el 18 de noviembre?

Las bajas presiones de agua en Ibagué durante el 18 de noviembre, según información del IBAL, se deben a la suspensión temporal de la bocatoma Cocora para realizar instalación de macromedidores y mantenimiento de válvulas. Aunque otras bocatomas seguirán operando, es posible que algunas zonas altas experimenten menor presión debido al ajuste en el sistema de distribución.

¿Qué beneficios traerá la instalación de macromedidores en la bocatoma Cocora de Ibagué?

La instalación de macromedidores en la bocatoma Cocora permitirá, de acuerdo con el ingeniero Carlos Andrés Waltero del IBAL, medir de modo más exacto la cantidad de agua transportada hacia la planta de La Pola. Esto contribuirá a mejorar el control del recurso hídrico, optimizar los procesos operativos y fomentar decisiones más acertadas para el sistema de acueducto de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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