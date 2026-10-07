Por: El Espectador

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La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la personería jurídica del partido político Comunes, fundado por exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc después del Acuerdo de Paz de 2016, marca un momento significativo en el escenario político colombiano. Según lo documentado por El Espectador, la colectividad liderada por Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko", no consiguió la representación suficiente en el Congreso para conservar su condición de partido político. Este revés se produjo tras una revisión detallada de los comicios legislativos del 8 de marzo, donde el tribunal determinó que Comunes no superó el umbral mínimo del 3 % de votos válidos, un requisito indispensable según el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia para mantener la personería jurídica.

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Esta situación representa la primera vez que Comunes debía cumplir con estas condiciones, ya que hasta el pasado 20 de julio de 2026, la organización contaba con curules garantizadas por el propio Acuerdo de Paz: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Ante la finalización de dicho beneficio, el partido buscó alternativas aliándose en coalición con Fuerza Ciudadana, movimiento del exgobernador Carlos Caicedo. Sin embargo, candidatos históricos como Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán no lograron asegurar escaños en la legislatura, lo cual contribuyó a la pérdida de representación y, en consecuencia, de la personería otorgada por el CNE.

La resolución del tribunal electoral, que se oficializó el 1 de octubre, implica la salida de Comunes del Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas (RUPyMP). También significa la pérdida de acceso a la financiación estatal que se otorga a los partidos legalmente reconocidos. En la actualidad, existen 27 agrupaciones en dicha categoría, siendo 'Defensores de la Patria' una de las más recientes, aunque su situación todavía es objeto de revisión por parte del Consejo de Estado, según información de El Espectador.

Comunes, cuya personería fue establecida formalmente por la resolución 2691 del CNE en octubre de 2017 y que reconoció a Londoño como su presidente, no ha emitido un pronunciamiento público tras esta medida. La pérdida coincide con la proximidad del décimo aniversario del Acuerdo de Paz, subrayando el reto de la reincorporación política de excombatientes en Colombia dentro del marco legal y electoral vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Comunes perdió su personería jurídica según el Consejo Nacional Electoral?

Comunes perdió su personería jurídica porque no alcanzó el umbral del 3 % de los votos válidos en las elecciones legislativas, requisito documentado por el Consejo Nacional Electoral y establecido en el artículo 108 de la Constitución Política. Esto significa que la colectividad no logró la representación mínima exigida para conservar su reconocimiento como partido político.

¿Qué implica perder la personería jurídica para un partido político en Colombia?

Perder la personería jurídica para un partido político en Colombia conlleva consecuencias significativas, como la salida del Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas (RUPyMP) y la pérdida de financiamiento estatal, además de limitar su participación institucional en el proceso democrático, según explicó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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