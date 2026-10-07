La búsqueda obsesiva de la foto perfecta para las redes sociales protagonizó una catástrofe cultural sin precedentes al interior del Museo Nacional de Colombia, donde una de las esculturas más icónicas del maestro Fernando Botero sufrió una aparatosa y destructiva caída tras el descuido de una visitante, según informó El Reporte Coronell, en Caracol Radio.

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La pieza afectada es la célebre ‘Paloma de la Paz’, una obra de 70 centímetros de altura esculpida en bronce macizo, pintada de un impecable color blanco y coronada con un distintivo pico dorado. Esta joya artística fue donada en el año 2016 por el inolvidable maestro antioqueño para conmemorar solemnemente la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc.

La escultura acumulaba un periplo institucional singular: tras ser enviada al Museo Nacional al cierre del gobierno de Juan Manuel Santos, fue solicitada posteriormente por el presidente Gustavo Petro para presidir estancias en la Casa de Nariño, y finalmente devuelta al recinto museístico al concluir el mandato presidencial, espacio donde se encontraba exhibida de manera permanente para el deleite de los ciudadanos y turistas.

Sin embargo, la tragedia sobrevino cuando una visitante, identificada preliminarmente como estudiante de Licenciatura en Educación Artística, se acercó demasiado al perímetro de la obra con el propósito de capturar una fotografía. En un movimiento desafortunado, la mujer empujó de manera accidental el pedestal que sostenía la emblemática paloma blanca. Dadas las características arquitectónicas del lugar y el considerable peso del bronce macizo, la estructura no resistió el impacto y la obra se precipitó al vacío desde el tercer piso, atravesando el espacio abierto hasta estrellarse contra el suelo del segundo nivel en una escena que dejó atónitos a los presentes.

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Los fotografias obtenidas por Caracol Radio del dramático incidente evidencian a la escultura reposando cerca de una claraboya circular protegida con rejas metálicas, mientras personal de seguridad, curadores y expertos del museo acudieron de inmediato para cercar la zona y evaluar los daños estructurales sufridos por la pieza patrimonial.

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Las directivas del museo anunciarán en las próximas horas un dictamen técnico oficial para determinar la magnitud real de la afectación sobre la histórica paloma del maestro Botero.

Polémicas y logros de Petro

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