Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Poco antes de las 5:00 p. m. del 2 de octubre, hace ya 10 años, Colombia conoció el resultado de las urnas en uno de los momentos más tensos de su historia política reciente. El “Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de Colombia 2016” definió, por una margen mínima, el pulso entre quienes apoyaban el fin del conflicto armado con las Farc y quienes se oponían a los términos pactados en La Habana. De acuerdo con los registros, pese a una amplia campaña publicitaria y una activa movilización digital en favor del “sí”, el electorado colombiano optó mayoritariamente por el “no”. Esta votación desnudó el grado de polarización que atravesaba el país, agravando la confrontación ideológica en torno al proceso de paz y a la reincorporación de excombatientes.

Sigue a PULZO en Discover

La división política alcanzada entonces no solo fue manifiesta en ese plebiscito, sino que marcó toda la década siguiente. Diez años después, y según la información, la polarización y los debates sobre el enfoque del acuerdo se mantienen al rojo vivo. Quienes lideraron la campaña ganadora del “no”, superando al “sí” por una mínima diferencia, hoy ostentan los principales cargos de poder; de hecho, uno de los principales promotores de aquella postura, Abelardo de la Espriella, ocupa actualmente la presidencia del país. Además, el Gobierno bajo su liderazgo recientemente firmó un contrato por COP 5.300 millones con un nuevo operador logístico, lo que muestra la continuidad de figuras que fueron clave en esa votación.

Por otra parte, los líderes del “sí”, más allá del expresidente Juan Manuel Santos –quien fue el gran impulsor del acuerdo–, ahora hacen parte de la oposición, articulados principalmente en torno al Pacto Histórico, movimiento encabezado por el expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, la oposición no es homogénea, pues en la actualidad existen voces que se identifican con posiciones de centro, reflejando una fragmentación aún más acentuada en la escena política nacional.

En aquel momento, la votación expresó con claridad cómo la sociedad se dividió en dos bloques prácticamente iguales, evidenciando que, incluso diez años después, ese quiebre político persiste como parte esencial del panorama institucional colombiano. La consulta ciudadana se desarrolló a dos años de la reelección de Santos y en plena consolidación del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe como contrapeso directo a los acuerdos de paz y a su implementación.

¿Por qué ganó el “no” en el Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de Colombia 2016?

De acuerdo con los registros del momento y lo consignado en el texto, la victoria del “no” se debió a una combinación de factores que incluyeron una campaña publicitaria y digital intensa por ambas partes, pero especialmente a un ambiente de creciente polarización política en torno a los términos del acuerdo de paz con las Farc. A pesar de las movilizaciones a favor del “sí”, el electorado se inclinó mayoritariamente por rechazar el pacto, mostrando una profunda división en la sociedad colombiana.

¿Cómo cambió la política colombiana después del plebiscito sobre el acuerdo de paz?

Tras el plebiscito, la política colombiana intensificó su polarización, con los líderes del “no” accediendo a los principales cargos de poder y los del “sí” disponiéndose en la oposición, principalmente alrededor del Pacto Histórico y figuras de centro. La confrontación ideológica y la fragmentación siguen siendo características centrales de la vida política en el país, una década después de la votación.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.