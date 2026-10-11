El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia contra quienes recluten menores de edad para grupos armados ilegales, luego de que se conociera la captura de alias ‘Chichero’, señalado de vincular niños y adolescentes al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

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(Vea también: [Video] De la Espriella frenó su discurso y se lanzó a auxiliar a asistente que se desmayó)

El presidente se pronunció a través de su cuenta de X, donde informó que el hombre fue capturado por orden judicial en Santander de Quilichao, Cauca, y aseguró que tenía una circular azul de Interpol.

El mandatario acompañó su mensaje con una frase contundente dirigida a quienes, según su publicación, buscan involucrar a menores de edad en las estructuras armadas ilegales: “¡Miserables que pretenden acabar con la inocencia y la vida de nuestros niños! ¡Voy por todos!”.

Acá, su publicación:

En Santander de Quilichao, Cauca, fue capturado por orden judicial alias “Chichero”, reclutador de menores para el frente narcoterrorista Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura de las disidencias de las FARC perteneciente al EMC. Tenía circular azul de INTERPOL. El reclutamiento de menores es un crimen execrable. En mi Gobierno, quienes lo cometan recibirán todo el peso de la ley. ¡Miserables que pretenden acabar con la inocencia y la vida de nuestros niños! ¡Voy por todos! ¡Firme por la Patria! ¡Bienvenido a la Patria Milagro! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 11, 2026

De la Espriella reaccionó a captura de alias ‘Chichero’ en el Cauca

El hombre es señalado de reclutar menores para el frente Dagoberto Ramos, estructura de las disidencias de las Farc que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC).

El presidente también indicó que el capturado tenía una circular azul de Interpol, mecanismo de cooperación internacional utilizado para recopilar información sobre personas vinculadas con investigaciones policiales.

La captura representa un avance en el procedimiento contra el señalado, aunque su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

“Recibirán todo el peso de la ley”: el mensaje del presidente

En su publicación, De la Espriella relacionó el caso con su postura frente al reclutamiento de menores y aseguró que, durante su Gobierno, quienes cometan ese delito enfrentarán las consecuencias legales.

El mandatario cerró su mensaje con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, con las que acompañó el anuncio de la captura.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.