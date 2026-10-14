En medio de señalamientos delicados en el país, el número de teléfono celular dejó de ser un simple dato de contacto para convertirse en una de las llaves principales de la identidad digital en Colombia.

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Esta información se vincula actualmente a cuentas bancarias, redes sociales y sistemas de recuperación de contraseñas, transformándose en un activo altamente codiciado por las redes de ciberdelincuentes.

La compañía de seguridad informática ESET encendió las alarmas en el país al advertir sobre los graves peligros latentes cuando personas inescrupulosas obtienen este dato personal.

A pesar de las amenazas crecientes, los expertos aclaran que la posesión aislada de los diez dígitos telefónicos no otorga acceso automático a la información privada del usuario.

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“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Es decir, un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular, leer los WhatsApp o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número. Ahora bien (y es lo que desarrollaremos a continuación), el número de teléfono sí puede servir como punto de partida para otros ataques y estafas, dada su vinculación con el resto de tu vida digital”, explicó David González, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

A partir de esta información inicial, los delincuentes virtuales inician procesos de rastreo para consolidar un perfil detallado de la víctima en internet.

Un atacante utiliza el número de celular para cruzar bases de datos públicas, identificar nombres completos, hallar perfiles en plataformas digitales y rastrear publicaciones o filtraciones previas.

Este acopio de antecedentes permite estructurar engaños personalizados mediante llamadas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

A través de técnicas de ingeniería social, los agresores se hacen pasar por entidades financieras, plataformas de comercio electrónico, soporte técnico o conocidos cercanos.

El propósito central de estos abordajes fraudulentos consiste en obtener claves secretas, códigos temporales de verificación, datos crediticios o clics en enlaces maliciosos.

Asimismo, el número telefónico representa un vector crítico para apoderarse directamente de las cuentas personales de los ciudadanos.

Muchos servicios digitales emplean la línea móvil como mecanismo predeterminado para restablecer contraseñas o validar la identidad del usuario.

Un método frecuente ocurre cuando la víctima recibe un código no solicitado en su dispositivo y minutos después un desconocido solicita su reenvío alegando un supuesto error.

Entregar esa cifra permite que el atacante tome el control inmediato del perfil de mensajería o de la plataforma vulnerada.

Otra maniobra de alto riesgo reportada por la firma de seguridad es la suplantación de identidad mediante el SIM swapping o duplicado de tarjeta.

En esta modalidad, el criminal engaña a la empresa proveedora de telefonía haciéndose pasar por el titular para transferir la línea a un nuevo chip.

Al lograr el traslado de la tarjeta SIM, el delincuente empieza a recibir directamente todas las llamadas y los mensajes con claves de confirmación.

Este escenario elimina la necesidad de engañar al usuario para pedirle códigos, otorgando al criminal la recepción directa de los accesos.

La pérdida del número telefónico desencadena la toma de control del correo electrónico, perfiles en redes sociales y la modificación de credenciales de seguridad.

Posteriormente, las cuentas comprometidas son empleadas para estafar a la red de contactos de la víctima o acceder a plataformas financieras de mayor valor.

Para mitigar estos riesgos latentes en el territorio nacional, los especialistas en ciberseguridad recomiendan adoptar pautas rigurosas de protección en el entorno digital diario.

Bajo ninguna circunstancia debe compartir con terceros los códigos temporales de verificación recibidos en su dispositivo móvil.

Evite suministrar información confidencial durante llamadas telefónicas o conversaciones por mensajería que no hayan sido iniciadas directamente por usted.

Ante cualquier solicitud sospechosa de datos por parte de supuestas empresas, corrobore la veracidad del mensaje comunicándose exclusivamente mediante los canales oficiales.

Realice revisiones periódicas sobre la cantidad de información personal que permanece expuesta de forma pública en sus perfiles de redes sociales.

Active el sistema de autenticación de dos factores en todas las aplicaciones e implemente claves PIN adicionales en los servicios de mensajería para blindar su privacidad.

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