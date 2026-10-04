En medio de peligros latentes en la sociedad colombiana, identificar las señales de alerta de que la cámara del teléfono está vigilando y saber cómo proteger la privacidad resultan tareas fundamentales para evitar el espionaje digital.

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Desde Eset, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierten que no necesariamente se trata de paranoia ya que existen herramientas de acceso remoto, como el ‘spyware’.

“Las amenazas para los ‘smartphones’ pueden provenir de diferentes lugares. Puede que un ciberdelincuente busque obtener información para venderla en la ‘dark web’, o que alguien que está al acecho quiera acceder a las imágenes y videos capturados por la cámara. Incluso podría tratarse de una vigilancia invasiva por parte de organismos gubernamentales o policiales. Pero, independientemente del origen de la amenaza, mantenerse alerta es fundamental.”, menciona Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de Eset Latinoamérica.

Estas herramientas pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar, además de ‘reflejar’ o visualizar la pantalla de un dispositivo y todo lo que aparece en ella.

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Sin embargo, conocer las señales de alerta y seguir algunas buenas prácticas puede ayudar a mantener alejados a los intrusos en todo momento.

Un síntoma claro abarca el comportamiento inesperado de la cámara, como que la cámara se active por sí sola en el teléfono.

Aunque algunos tipos de spyware desactivan el punto verde que indica que la cámara está en uso para ocultar su actividad, vale la pena comprobarlo.

También puede pasar que no se pueda acceder a la cámara cuando se requiere tomar una fotografía. Si otra aplicación está utilizando la cámara, es posible que se reciba un mensaje indicando que está intentando acceder a esta función.

Otro indicador clave comprende la aparición de fotos o videos desconocidos almacenados en la galería personal.

Si se encuentran fotos o videos almacenados en la galería que no se recuerda haber tomado o grabado, podría ser una señal de alerta.

Esta situación revela que alguien tomó el control de la cámara de forma remota y sin autorización. Asimismo, el consumo de batería y sobrecalentamiento inusual del teléfono debe encender las alarmas de seguridad.

El spyware instalado de forma encubierta en el dispositivo puede consumir más energía de lo normal, incluso cuando no se está utilizando el teléfono.

Por ello, se sugiere prestar atención al consumo de batería y a un posible sobrecalentamiento del dispositivo.

A esto se suma el uso inusual de datos móviles dentro del plan telefónico mensual.

Por lo general, los ciberdelincuentes que acceden de forma remota a un dispositivo querrán obtener las imágenes que hayan capturado con la cámara.

Para hacerlo, necesitarán enviar esos datos a través de Internet y eso aumentará el consumo de datos de forma drástica.

También se deben vigilar los problemas de rendimiento en el sistema operativo del teléfono.

El malware, como el spyware, no solo puede agotar la batería del dispositivo, sino también consumir recursos del sistema.

Esto puede provocar que las aplicaciones se cierren inesperadamente o que el rendimiento se vuelva más lento.

En algunos casos extremos, el dispositivo puede dejar de responder a las órdenes del usuario.

Aparece también el comportamiento inesperado del dispositivo en situaciones cotidianas.

Otro indicador de la presencia de spyware es que el teléfono se reinicie inesperadamente o que la pantalla se encienda sin un motivo aparente.

Alguien podría estar provocando estas acciones de forma remota desde otro lugar conectado a la red.

Finalmente, la presencia de aplicaciones nuevas y desconocidas resulta altamente sospechosa.

El malware diseñado para espiar puede instalarse en el dispositivo como una aplicación que parece legítima.

Consejos para prevenir espionajes desde la cámara del celular

Para proteger la cámara del espionaje desde Eset comparten algunos pasos sencillos que pueden evitar problemas de seguridad y privacidad.

Además, estos consejos también son útiles para prevenir el reflejo de la pantalla del teléfono de forma indeseada.

Primero, revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones en la configuración del sistema.

Las aplicaciones que parecen solicitar permisos excesivos podrían contener malware en su código interno.

Por eso, vale la pena revisarlos de vez en cuando y revocar los permisos de aquellas aplicaciones que no necesiten acceso a la cámara o al micrófono.

Segundo, instalar un software de seguridad confiable en el sistema operativo del dispositivo.

Descargar una solución antimalware de un proveedor externo de confianza ayuda a detectar y eliminar spyware oportunamente.

Tercero, mantener el dispositivo actualizado de manera constante con los parches oficiales del fabricante.

Se recomienda actualizar periódicamente el sistema operativo del dispositivo y todas las aplicaciones instaladas para utilizar siempre las versiones más recientes y seguras.

Cuarto, evitar las descargas de fuentes no confiables en cualquier plataforma móvil.

En Europa, Apple está obligada a permitir la disponibilidad de aplicaciones de iOS en tiendas de terceros.

Sin embargo, lo más recomendable es descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales (Apple App Store y Google Play).

Esto reduce las posibilidades de descargar una aplicación que parezca legítima, pero que contenga spyware.

Quinto, evitar hacer jailbreak o rootear el dispositivo para no romper las defensas nativas.

Hacerlo puede deshabilitar medidas de seguridad importantes (en el caso del iPhone), limitar las actualizaciones automáticas y exponerte a aplicaciones maliciosas.

Sexto, utilizar métodos de autenticación seguros para blindar el acceso a los datos.

Asegurarse de proteger el dispositivo mediante un PIN seguro y autenticación biométrica (por ejemplo, Face ID).

Proteger también las aplicaciones frente a accesos de terceros utilizando contraseñas únicas y seguras, almacenadas en un gestor de contraseñas.

Reforzar aún más la seguridad de inicio de sesión activando la autenticación biométrica de forma obligatoria.

De esta forma, aunque alguien pueda ver las contraseñas, no podrá acceder a las aplicaciones y cuentas.

Séptimo, cubrir la cámara cuando no se esté utilizando para impedir cualquier captura visual.

Si se quiere extremar las precauciones, se puede colocar una pegatina sobre la cámara para cubrir el lente cuando no se la esté utilizando.

Octavo, tener cuidado con las redes Wi-Fi públicas al navegar en sitios abiertos.

Las redes Wi-Fi públicas suelen ser frecuentadas por ciberdelincuentes que buscan interceptar tráfico.

Si los datos que circulan por estas redes no están cifrados, podrían espiar la navegación e incluso redirigir a sitios maliciosos que instalen spyware.

También se podría conectar accidentalmente a un punto de acceso falso controlado por ciberdelincuentes, lo que permitiría hacer lo mismo.

Noveno, mantenerse alerta ante las amenazas de phishing que llegan por mensajes.

El phishing es uno de los principales vectores de infección de malware y spyware en el mundo.

Por eso, prestar atención a las señales de alerta: correos electrónicos no solicitados que parecen provenir de empresas o autoridades de confianza.

Estos mensajes instan a hacer clic en un enlace o abrir un archivo adjunto engañoso.

A menudo, intentan forzar a sus víctimas a tomar decisiones rápidas generando una sensación de urgencia, por lo que se pide no ceder ante la presión.

En caso de sospechar que alguien ya accedió a la cámara sin autorización y si no se ha podido implementar medidas preventivas a tiempo, ESET aconseja actuar con rapidez.

Ejecutar un análisis de malware con una aplicación de seguridad confiable para detectar y eliminar posibles amenazas.

Revisar y desinstalar cualquier aplicación sospechosa o instalada recientemente de forma inmediata.

Revisar los permisos de las aplicaciones y revocar cualquier acceso a la cámara que aparezca como necesario, pero que no tenga una justificación clara.

Actualizar todo el software y el sistema operativo para asegurarse de utilizar las versiones más recientes y seguras.

Supervisar de cerca el comportamiento del dispositivo y prestar atención a las señales de alerta mencionadas anteriormente.

Si los problemas persisten, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica o restaurar el dispositivo desde una copia de seguridad.

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