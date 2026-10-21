Manejar sin una pantalla inteligente en el tablero se vuelve incómodo más rápido de lo que uno cree. El teléfono apoyado en el parabrisas, los audífonos puestos para escuchar el GPS, la vista dividida entre la vía y la pantalla del celular: es una combinación que tarde o temprano pasa factura.

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El problema no siempre es el carro. Muchos vehículos que circulan hoy en Colombia —incluso modelos relativamente recientes— salieron de fábrica sin CarPlay ni Android Auto, y cambiar el radio original implica un proceso costoso o técnicamente complicado. Otros conductores simplemente no quieren perder la radio de fábrica ni tocar la consola central.

Ahí es donde entran los dispositivos portátiles de CarPlay. Son unidades que se instalan sin herramientas, se conectan al encendedor del carro y le dan acceso a navegación, música y llamadas desde una pantalla dedicada.

HAUXIY Q9S pantalla inalámbrica CarPlay de 9″

La HAUXIY Q9S es una pantalla portátil de nueve pulgadas que se conecta al teléfono por Bluetooth y WiFi, sin cables, y funciona tanto con iPhone (CarPlay) como con Android (Android Auto). Está pensada para conductores que quieren una pantalla dedicada sin modificar el radio original ni intervenir la consola del vehículo.

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El resultado es tener navegación, música, llamadas y notificaciones visibles desde el tablero, con control por voz a través de Siri o Google Assistant.

Lo que más destaca:

Instalación sin herramientas: se conecta directamente al encendedor de cigarrillos en formato ‘plug-and-play’; incluye dos soportes y no requiere retirar ninguna pieza del vehículo.

se conecta directamente al encendedor de cigarrillos en formato ‘plug-and-play’; incluye dos soportes y no requiere retirar ninguna pieza del vehículo. Cámara trasera con visión nocturna: trae una cámara trasera impermeable que se activa automáticamente con las luces de reversa y graba con claridad en condiciones de poca luz; el cable de 23 pies (unos 7 metros) es compatible con la mayoría de sedanes, camionetas y camiones.

trae una cámara trasera impermeable que se activa automáticamente con las luces de reversa y graba con claridad en condiciones de poca luz; el cable de 23 pies (unos 7 metros) es compatible con la mayoría de sedanes, camionetas y camiones. Cuatro salidas de audio: el sistema integra altavoces propios, radio FM, puerto AUX y conexión Bluetooth, lo que permite reproducir audio aunque no se conecte a los parlantes del carro.

el sistema integra altavoces propios, radio FM, puerto AUX y conexión Bluetooth, lo que permite reproducir audio aunque no se conecte a los parlantes del carro. Actualizaciones OTA: el firmware se actualiza de forma automática por aire, sin conectar el dispositivo a un computador, lo que extiende la compatibilidad con versiones futuras de iOS y Android.

Razones para comprarlo: es una solución práctica para quien quiere CarPlay o Android Auto sin intervenir el radio de fábrica, con cámara de reversa y GPS en tiempo real incluidos desde el primer día.

A tener en cuenta: las aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze no vienen preinstaladas en el dispositivo; funcionan a través del teléfono conectado, así que requieren señal de datos o que la ruta esté descargada previamente.

La HAUXIY Q9S pantalla inalámbrica CarPlay de 9″ está disponible en Amazon por $268.842, con compatibilidad para todos los modelos de vehículos que tengan encendedor de cigarrillos.

¿Qué diferencia hay entre una pantalla portátil de CarPlay y cambiar el radio del carro?

Cambiar el radio original implica desmontar la consola, perder la garantía de algunos vehículos y, en muchos casos, pagar mano de obra especializada. Una pantalla portátil como la HAUXIY Q9S se instala en minutos sin herramientas, conserva el radio de fábrica intacto y puede retirarse o trasladarse a otro vehículo cuando se necesite. La diferencia en costo también es significativa.

¿Funciona una pantalla CarPlay inalámbrica sin conexión a internet?

Depende del uso. La pantalla en sí no necesita WiFi propio: toma la conexión del teléfono. Para navegación en tiempo real con Google Maps o Waze sí se requieren datos móviles, a menos que la ruta esté descargada sin conexión. Funciones como llamadas, música almacenada en el teléfono y control por voz básico operan sin datos adicionales.

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