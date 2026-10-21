Tener un perro inquieto que encontraba la manera de salirse del patio me hizo entender que la correa y el cercado no siempre son suficientes. La primera vez que escapó, la búsqueda duró tres horas. La segunda, decidí que necesitaba algo más confiable.

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Los rastreadores GPS para mascotas existen desde hace años, pero muchos modelos exigen planes de datos, tarjetas SIM o suscripciones mensuales que encarecen el uso a largo plazo. La buena noticia es que hoy hay opciones que funcionan sin esos costos extra.

En Amazon encontré tres rastreadores GPS para perros que no requieren tarifa mensual ni tarjeta SIM, todos con protección contra el agua IP68 y precios entre 51.091 y 79.816 pesos; los precios corresponden al 21 de octubre y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes porductos

Galawelly Rastreador GPS para perros

El Galawelly es un rastreador compacto pensado para dueños que usan tanto Android como iPhone y quieren ver dónde está su perro sin pagar mensualidades. Funciona con la aplicación gratuita DEONETAG, que se empareja con un solo clic, y muestra la ubicación del animal en tiempo real desde cualquier lugar: en el trabajo, en el mercado o fuera de casa.

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Lo que más destaca:

Sin suscripción ni SIM: no tiene cuotas recurrentes, no requiere tarjeta SIM ni tarifas de activación para las funciones básicas, según la ficha del producto en Amazon.

Historial de 7 días: registra y reproduce hasta una semana de movimientos, con rutas y rangos de actividad visibles en la aplicación.

Protección IP68: resiste lluvia, nieve, salpicaduras e inmersión accidental breve sin riesgo de daño.

Soporte incluido: trae un soporte dedicado que se fija al collar sin herramientas en segundos y se mantiene firme durante carreras y saltos.

Razones para comprarlo: es la opción más completa para quien usa Android o iPhone indistintamente y quiere reproducir el historial de movimientos de su mascota durante la semana.

A tener en cuenta: al ser compatible con una aplicación de terceros (DEONETAG), depende de que esa aplicación siga disponible y reciba actualizaciones.

El Galawelly Rastreador GPS para perros cuesta 79.816 pesos en Amazon, con soporte incluido y sin tarifa mensual.

Rastreador Nilone collar inteligente con localizador en tiempo real

El Nilone es un rastreador diseñado específicamente para el ecosistema Apple: funciona directamente con la aplicación nativa ‘Find My’ de iPhone, iPad e iPod touch, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional. Es una ventaja clara para quienes ya usan ‘Find My’ para otros dispositivos y quieren integrar el collar de su mascota al mismo sistema.

Lo que más destaca:

Compatible con Apple Find My: usa posicionamiento satelital preciso y muestra la ubicación en tiempo real en mapas de calles dentro de la aplicación nativa de Apple.

Zonas seguras con alertas: permite configurar perímetros personalizados (casa, patio, parque) y envía notificaciones push cuando la mascota los supera.

Diseño versátil: su tamaño compacto y funda magnética permiten fijarlo a collares, mochilas o equipaje sin sobrecarga para el animal.

Resistencia IP68: tolera lluvia, salpicaduras e inmersión ligera, apto para caminatas y actividad al aire libre.

Razones para comprarlo: es ideal para dueños con iPhone que quieren controlar la ubicación de su perro o gato sin salir del entorno Apple ni pagar cuotas mensuales.

A tener en cuenta: de acuerdo con la descripción del producto en Amazon, es compatible únicamente con dispositivos iOS; los usuarios de Android no podrán aprovecharlo.

El Nilone Rastreador GPS para perros cuesta 73.457 pesos en Amazon e incluye funda portátil para llavero, funda protectora magnética y un accesorio de repuesto.

TSXFYCS Rastreador GPS para perros

El TSXFYCS es el más económico de los tres y apunta a quienes no quieren preocuparse por recargar el dispositivo con frecuencia. Su batería de alta densidad energética, combinada con un diseño de ahorro de energía, soporta hasta 500 días de uso continuo, según la ficha del producto en Amazon. Se empareja directamente con el iPhone sin aplicaciones de terceros.

Lo que más destaca:

Hasta 500 días de batería: la autonomía más extensa de los tres modelos, pensada para viajes largos y uso diario sin interrupciones.

Alerta sonora: cuando la mascota está cerca pero oculta, se puede activar un pitido audible desde el teléfono para ubicarla en corta distancia.

Tamaño de moneda: su cuerpo ultrafino y liviano no agrega peso al collar; también sirve para mochilas, maletas y carteras.

IP68 con dos fundas protectoras: incluye protección extra contra el desprendimiento durante el juego, diseñada para entornos exigentes al aire libre.

Razones para comprarlo: es la alternativa más asequible para usuarios de iPhone que priorizan una batería longeva y no necesitan historial de rutas extendido.

A tener en cuenta: de acuerdo con la descripción en Amazon, su compatibilidad está orientada a iPhone; no se especifica integración con dispositivos Android.

El TSXFYCS Rastreador GPS para perros cuesta 51.091 pesos en Amazon e incluye dos fundas protectoras y un cordón de uso múltiple.

¿Un rastreador GPS para perros reemplaza la correa o el microchip?

No. Un rastreador GPS es una herramienta complementaria que muestra dónde está la mascota, pero no impide que se escape ni cumple las funciones del microchip, que es un requisito legal en muchos municipios colombianos y sirve para identificar al animal de forma permanente. Lo más recomendable es combinar las tres medidas: correa, microchip y rastreador, especialmente en perros con tendencia a fugarse o en salidas a espacios abiertos.

¿Cuánto puede durar la batería de un rastreador GPS para mascotas?

Depende del modelo y del modo de uso. Los rastreadores que actualizan la ubicación en tiempo real con mucha frecuencia consumen más energía. Entre los tres modelos presentados, el TSXFYCS ofrece hasta 500 días de autonomía gracias a su diseño de ahorro de energía, según su ficha en Amazon. Los modelos Galawelly y Nilone no especifican duración de batería en los datos entregados, así que conviene revisar ese dato directamente en la página del producto antes de comprar.

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