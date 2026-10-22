Por: El Espectador

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Las comunidades del municipio de El Tarra, localizado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, viven momentos de preocupación ante el aumento de la violencia. El temor crece debido a los recientes hechos que incluyen hostigamientos y ataques con drones perpetrados por grupos armados ilegales presentes en el territorio, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía local. Esta situación ha llevado a que las autoridades municipales anuncien un conjunto de medidas excepcionales con el fin de priorizar la protección y el bienestar de la población durante los próximos días.

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Como respuesta inmediata a la crisis, la Alcaldía de El Tarra ordenó la implementación de un toque de queda que rige sobre toda la jurisdicción hasta el sábado 24 de octubre a las 5:30 de la mañana. En ese lapso, la circulación de ciudadanos por las calles está restringida desde las horas de la tarde hasta la madrugada, específicamente hasta las 5:30 de la tarde. Además, por medio de un decreto oficial, se prohibió el tránsito de vehículos que transporten cilindros de gas, así como de sustancias peligrosas o tóxicas, con el objetivo de reducir los riesgos durante esta emergencia.

De acuerdo con el decreto expedido por la administración municipal, las únicas personas autorizadas para movilizarse durante estas restricciones son miembros de la fuerza pública, personal del sector salud, ambulancias, periodistas y funcionarios que deban resolver emergencias. Asimismo, se permite la movilidad de adultos mayores y menores de edad únicamente en caso de requerir atención médica de urgencia. En respuesta a la gravedad de la situación, algunas instituciones educativas han optado por suspender las actividades académicas presenciales para proteger a los estudiantes y al personal.

La región de Catatumbo atraviesa enfrentamientos armados entre el frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), según información del Ministerio de Defensa. Estos enfrentamientos surgen por la disputa de corredores utilizados en el tráfico de drogas y la minería ilegal. Según el reporte ministerial, ambos grupos han provocado destrucción masiva de viviendas mediante ataques indiscriminados con drones cargados de explosivos, además de dejar campos minados que amenazan tanto a civiles como a integrantes de la fuerza pública. El Ministerio de Defensa enfatizó que el Estado continuará empleando todas sus capacidades legítimas en el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas impuestas en El Tarra por la reciente ola de violencia?

La Alcaldía de El Tarra decretó un toque de queda vigente hasta el sábado 24 de octubre a las 5:30 de la mañana, que limita la movilidad en el municipio hasta las 5:30 de la tarde. También prohibió la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas y sustancias peligrosas o tóxicas, restringiendo el tránsito a funcionarios autorizados y permitiendo solo desplazamientos por emergencias médicas.

¿Qué grupos armados protagonizan el conflicto en Catatumbo y qué métodos violentos emplean?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) están involucrados en una disputa por el control de los corredores del Catatumbo, recurriendo a enfrentamientos armados, ataques con drones cargados de explosivos y la instalación de campos minados, lo cual sigue poniendo en riesgo a la población civil y la fuerza pública en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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