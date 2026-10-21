Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, emitió una alerta este miércoles 21 de octubre, destacando la preocupante intensificación de la violencia en los municipios de Linares y Los Andes, ubicados en Nariño. De acuerdo con la entidad, desde el 17 de octubre se han registrado enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las Farc, y las Autodefensas Unidas de Nariño. Esta escalada de violencia ha agravado de manera significativa la situación de derechos humanos para las comunidades de esta región, como lo señala el pronunciamiento oficial compartido por la Defensoría.

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Dentro de su comunicado, el organismo enfatizó la urgencia de brindar una intervención humanitaria inmediata, integral y sostenida para atender las necesidades básicas de quienes se ven afectados por el conflicto. "Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos", expresó la Defensoría del Pueblo.

La entidad subrayó además la importancia de garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales como alimentación, agua potable, atención en salud, protección y demás bienes fundamentales. Para ello, pidió no obstruir la llegada de organismos humanitarios a las áreas impactadas, resaltando la necesidad de asegurar las condiciones de seguridad necesarias para su labor.

Enfatizando el principio de protección de la población civil, la Defensoría recordó que las personas que no participan directamente en las hostilidades deben permanecer fuera del conflicto. De acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), la vida, integridad y dignidad de los civiles debe ser protegida en todo momento durante los enfrentamientos.

La Defensoría hizo un llamado expreso a las autoridades municipales de Linares y Los Andes, así como a la Gobernación de Nariño, para fortalecer la coordinación y priorizar las necesidades urgentes de la población. Solicitaron también mantener la educación, el acceso al agua potable, la alimentación, el saneamiento básico y la energía, y exhortaron a activar y mejorar los mecanismos de articulación institucional para una respuesta conjunta.

Por último, la entidad reiteró su petición a los grupos armados: respetar de manera irrestricta el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en los choques y permitir el ingreso de organismos de ayuda humanitaria. Según la Defensoría, esta petición se mantiene como una exigencia en medio de la compleja crisis de seguridad que enfrenta el suroccidente del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está pasando en Linares y Los Andes, Nariño, según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó un aumento preocupante de la violencia en Linares y Los Andes, Nariño, debido a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño. El organismo alertó sobre la gravedad de estos hechos, que vulneran los derechos humanos de la población civil y urgen una respuesta humanitaria inmediata.

¿Cuál es la importancia del derecho internacional humanitario (DIH) en el conflicto de Nariño?

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que protege a las personas que no participan directamente en los conflictos armados. Según la Defensoría del Pueblo, respetar el DIH es fundamental para salvaguardar la vida, integridad y dignidad de la población civil en medio de los enfrentamientos, evitando así que sean involucrados en las hostilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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