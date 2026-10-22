La humedad dentro de una vivienda puede convertirse en un problema cuando aparecen manchas en las paredes, olor a encerrado, condensación en las ventanas o señales de moho en algunos espacios. Aunque estas situaciones pueden tener diferentes causas, controlar la cantidad de humedad en el ambiente es una de las medidas que ayudan a prevenir el crecimiento de hongos en interiores.

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Una de las alternativas para hacerlo es utilizar un deshumidificador para casa, un aparato diseñado para extraer parte del vapor de agua presente en el aire y recogerlo en un depósito o conducirlo hacia un desagüe, según el modelo. Sin embargo, antes de comprar uno, conviene conocer cómo funciona, en qué situaciones puede ser útil y qué aspectos se deben tener en cuenta para elegirlo.

¿Para qué sirve un deshumidificador en una vivienda?

Un deshumidificador sirve para reducir la humedad relativa del aire en un espacio interior. Esta medida es importante porque el exceso de humedad favorece el crecimiento del moho, que puede desarrollarse sobre paredes, techos, muebles, alfombras y otros materiales que permanecen húmedos.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantener la humedad de la vivienda en niveles bajos, idealmente sin superar el 50 % durante el día, para ayudar a prevenir la aparición de moho. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), por su parte, aconseja reducir la humedad interior y utilizar deshumidificadores cuando sea necesario.

Este aparato puede ser útil en habitaciones con poca ventilación, viviendas donde se acumula humedad o espacios en los que la ropa tarda en secarse. No obstante, su utilidad depende de las condiciones del inmueble y de la causa del problema.

¿Cómo saber si necesita un deshumidificador para casa?

Existen varias señales que pueden indicar que conviene revisar los niveles de humedad de una vivienda:

Olor a humedad o a encerrado: puede aparecer en habitaciones, armarios y otros espacios donde se acumula humedad.

Manchas de moho: la presencia de manchas en paredes, techos u objetos puede indicar que existe un problema de humedad que requiere atención.

Condensación en las ventanas: las gotas de agua sobre los vidrios pueden aparecer cuando la humedad del aire entra en contacto con superficies frías.

Paredes o superficies húmedas: si se mantienen mojadas o presentan manchas recurrentes, es importante identificar el origen del agua.

Ambientes persistentemente húmedos: un higrómetro permite medir la humedad relativa y comprobar si los niveles son elevados.

Estas señales no significan necesariamente que un deshumidificador sea la única solución. Una filtración, una tubería averiada o un problema de impermeabilización requieren corregir la fuente de humedad. La EPA advierte que limpiar el moho sin solucionar el problema del agua puede hacer que vuelva a aparecer.

¿Qué nivel de humedad es recomendable dentro de la casa?

Como referencia, ENERGY STAR considera que un nivel de humedad relativa de entre el 30 % y el 50 % es adecuado para los edificios. La EPA recomienda reducir la humedad interior al rango del 30 % al 60 % para disminuir el crecimiento del moho.

En la práctica, mantener la humedad por debajo del 50 % puede ayudar a controlar este problema, siempre que las condiciones de la vivienda lo permitan. Un higrómetro facilita la medición y evita depender exclusivamente de sensaciones como el aire pesado o el olor a humedad.

¿Cómo elegir un deshumidificador para una vivienda?

Antes de comprar un deshumidificador, es importante revisar varios aspectos que influyen en su funcionamiento y en la facilidad de uso.

Capacidad de extracción. Indica cuánta agua puede retirar el equipo del aire en un periodo determinado, normalmente 24 horas. La capacidad necesaria depende del tamaño del espacio y del grado de humedad. Una habitación moderadamente húmeda no tiene las mismas necesidades que un espacio con humedad persistente. Tamaño del espacio. Se debe comprobar para qué superficie está recomendado el equipo. Un modelo destinado a una habitación pequeña puede resultar insuficiente para tratar un área más grande. Consumo de energía. Como el aparato funciona con electricidad, conviene revisar su potencia, su eficiencia energética y el tiempo durante el cual se espera utilizarlo. La capacidad de extracción, por sí sola, no determina cuánto consume. Depósito de agua y drenaje. Algunos modelos tienen un tanque que debe vaciarse cuando se llena. Otros permiten conectar una manguera para evacuar el agua de forma continua, si las condiciones de instalación lo permiten. Control de humedad. Un humidistato permite establecer un nivel objetivo de humedad relativa. En los equipos que cuentan con esta función, el sistema puede encenderse o apagarse automáticamente para mantener el nivel seleccionado.

ENERGY STAR destaca que la capacidad adecuada depende tanto del tamaño del espacio como de las condiciones de humedad existentes. Por eso, revisar las especificaciones del fabricante es fundamental antes de tomar una decisión.

¿Un deshumidificador elimina el moho de las paredes?

No necesariamente. Un deshumidificador ayuda a controlar la humedad del aire, pero no reemplaza la limpieza adecuada de las superficies afectadas ni la reparación de goteras, filtraciones o tuberías averiadas.

Cuando ya existe moho, es necesario atender el área afectada y corregir el origen de la humedad. La EPA recomienda secar los materiales mojados en un plazo de 24 a 48 horas para ayudar a prevenir su crecimiento. Si el problema es recurrente o afecta materiales de construcción, puede ser necesario solicitar una evaluación especializada.

¿Vale la pena comprar un deshumidificador para casa?

Puede valer la pena cuando las mediciones y las condiciones de la vivienda muestran que existe exceso de humedad y se necesita controlarlo de manera regular. Sin embargo, la compra debe ir acompañada de medidas como mejorar la ventilación, utilizar extractores en baños y cocinas y reparar las fuentes de agua que provoquen humedad.

La decisión final depende del espacio que se necesita tratar, de la cantidad de humedad que se debe retirar y del consumo eléctrico del equipo. Antes de elegir un modelo, medir la humedad relativa y determinar la causa del problema permite identificar si un deshumidificador es una solución adecuada o si la vivienda necesita otro tipo de intervención.

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