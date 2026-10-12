Por: EL PILON SA

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El Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta celebró su edición número 30, una fecha especial que tuvo como homenajeado principal al destacado cantante Iván Villazón. Este evento, ampliamente conocido por reunir a los mejores exponentes del género vallenato, se enfocó este año en resaltar la trayectoria de Villazón, quien agradeció el reconocimiento y participó activamente en la celebración. Durante la gala, Villazón compartió el escenario junto al ‘Rey Vallenato’ Javier Matta y los cantantes El Bola Corrales y Pillao Rodríguez, lo que agregó un matiz especial a la conmemoración, según información del festival.

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En la competencia de acordeoneros profesionales, el máximo galardón fue para Ronal Torres Salamanca, quien ocupó el primer lugar. José María González se ubicó en el segundo puesto, mientras que Anselmo Quezada se quedó con la tercera posición. Estos resultados destacan el alto nivel de los participantes y la importancia que tiene este festival como plataforma para los músicos vallenatos, de acuerdo con datos publicados por el propio evento.

En la categoría de acordeonero aficionado, el primer lugar lo logró Juan Sebastián López Pereira. El segundo lugar fue para Jesús Valderrama Mora y el tercer puesto lo obtuvo Santiago Diez, en una muestra clara del talento emergente que sigue impulsando la tradición vallenata desde distintas generaciones.

La competencia de canción inédita también tuvo gran relevancia. El primer puesto fue para Daniel Laborde con la obra ‘Dos veces Santa’, mientras que Omar Pacheco alcanzó el segundo lugar con ‘El vallenato no es machista’. Said Sequis completó el podio con ‘Mi Samaria’. Cada uno de estos compositores aportó nueva música al repertorio tradicional, reafirmando la vigencia y vitalidad del vallenato contemporáneo, según lo reportado por el festival.

Por otra parte, la categoría ‘Rey de Reyes’ presentó una competencia cerrada, en la que Rafael Ramos se coronó ganador. Arístides Vargas logró el segundo lugar y Viviana de la Hoz ocupó la tercera posición, consolidando así el compromiso de este festival con la excelencia musical y la promoción de talentos destacados en el vallenato.

La edición 30 del Festival Vallenato Mar de Acordeones ratificó la importancia de este evento para la cultura de Santa Marta, al promover la música vallenata, resaltar trayectorias destacadas y abrir espacios a nuevas generaciones de intérpretes y compositores.

¿Quiénes fueron los ganadores del Festival Vallenato Mar de Acordeones en Santa Marta 2024?

De acuerdo con la información proporcionada por el Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta, los ganadores fueron Ronal Torres Salamanca en la categoría de acordeoneros profesionales, Juan Sebastián López Pereira como mejor acordeonero aficionado y Daniel Laborde en canción inédita. Rafael Ramos fue el Rey de Reyes, acompañado en los podios por José María González, Anselmo Quezada, Jesús Valderrama Mora, Santiago Diez, Omar Pacheco, Said Sequis, Arístides Vargas y Viviana de la Hoz.

¿Por qué fue homenajeado Iván Villazón en la edición 30 del Festival Vallenato Mar de Acordeones?

Iván Villazón fue homenajeado en la edición 30 del festival por su relevante trayectoria dentro de la música vallenata. Según el propio evento, Villazón agradeció el reconocimiento recibido y celebró junto a destacados músicos este homenaje, lo que refuerza su papel protagónico en la preservación y promoción de la tradición vallenata en Santa Marta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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