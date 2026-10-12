Por: EL PILON SA

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Un motín registrado durante la madrugada del lunes 12 de octubre en el Centro de Reclusión Transitorio Sur de Santa Marta terminó con la fuga de 41 internos, según informaron las autoridades. Todo comenzó a la 1:00 a. m., cuando un detenido manifestó que tenía problemas de salud. El custodio de turno le habría abierto la reja para suministrarle acetaminofén, momento que aprovecharon otros internos para organizar el amotinamiento y escapar del establecimiento, de acuerdo con el reporte oficial citado por la Alcaldía de Santa Marta.

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Tras conocerse el hecho, la Alcaldía, bajo directriz del alcalde Carlos Pinedo, acompañó a la Policía en la activación de los protocolos de atención y respuesta orientados a localizar a los fugados lo más pronto posible. En ese sentido, fueron publicados dos carteles con los nombres de los internos prófugos. Entre ellos figuran Víctor Alfonso Ávila Cuao, Edilberto Elías Pinedo Quintero y Wilfrido Acevedo Guarnición, así como otros identificados en los listados oficialmente compartidos.

La búsqueda tiene especial énfasis en alias ‘Mongolo’ y alias ‘Guajiro’, quienes, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía y otras fuentes oficiales, representan intereses prioritarios en los operativos de recaptura. Alias ‘Mongolo’, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, habría sido capturado en Guachaca la semana pasada, en operativo conjunto entre Ejército y el Gaula de la Policía, donde presuntamente se le incautó un arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, según informaciones del Gobierno, está relacionado con el asesinato de un policía ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, en el Magdalena, delito durante el que habría sustraído dinero de la víctima.

Los hechos han provocado cambios en el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios por no informar oportunamente sobre la fuga y no tomar las medidas pertinentes frente al bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla. Temporalmente, el coronel Urriago asumirá la comandancia, y esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Las autoridades reiteraron que los fugados no corresponden a delincuentes considerados de alta peligrosidad y solicitaron la colaboración de la ciudadanía en la identificación y localización de los 41 evadidos. Los dispositivos de búsqueda continúan para aclarar cómo lograron salir del centro de reclusión y recapturarlos en el menor tiempo posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo la fuga de 41 internos del centro de reclusión transitorio en Santa Marta?

La fuga ocurrió cuando, según el reporte oficial citado por la Alcaldía de Santa Marta, un custodio abrió la reja para atender la supuesta emergencia de salud de un detenido, quien solicitó acetaminofén. Este momento fue aprovechado por los demás internos para organizarse, amotinarse y escapar del lugar, facilitando así la huida de 41 personas.

¿Quiénes son alias Mongolo y alias Guajiro y por qué su recaptura es prioritaria?

Alias ‘Mongolo’ está señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, y habría sido capturado recientemente en Guachaca por presunta tenencia de arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, está relacionado con el asesinato de un policía en Ciénaga en 2025 y el supuesto robo de dinero a la víctima. Por estos antecedentes, figuran como objetivos prioritarios en los operativos de recaptura según la información oficial divulgada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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