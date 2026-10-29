Por: Noticiero 90 minutos

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El calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales del 31 de octubre de 2027 fue anunciado por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, a través de la Resolución 12338 del 28 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial publicada por la Registraduría y recogida por Noticiero 90 Minutos, en esta jornada los ciudadanos podrán votar para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todo el país. El registrador destacó la magnitud de este proceso democrático y anticipó que se espera la inscripción de cerca de 120.000 candidatas y candidatos.

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Penagos hizo énfasis en la importancia del rigor al seleccionar candidatos y en la necesidad de combatir frontalmente la desinformación, pidiendo a las organizaciones políticas compartir información clara, precisa y oportuna durante todo el proceso. El calendario electoral establece varias fechas clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones.

El 31 de octubre de 2026 inicia la inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación debido a cambio de residencia. Las oficinas de la Registraduría prestarán atención ese sábado de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y después continuarán recibiendo inscripciones de lunes a viernes en el mismo horario. Este trámite está dirigido a quienes hayan cambiado de residencia, hayan regresado permanentemente a Colombia, ciudadanos con cédula expedida antes de 1988 que no estén incluidos en el censo electoral, así como a extranjeros que lleven al menos cinco años residiendo en el país y tengan cédula de extranjería válida de residente. Para inscribirse, es necesario presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital (física o digital) o la cédula de extranjería, según corresponda.

El plazo para realizar este proceso vence el 31 de agosto de 2027, y el cambio de puesto se reflejará una vez se consolide el censo electoral definitivo, a partir del 30 de septiembre del mismo año. Los ciudadanos pueden consultar su actual puesto de votación en el sitio web de la Registraduría.

Esa misma fecha, el 31 de octubre de 2026, también marca el inicio del registro de comités inscriptores de candidaturas impulsadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como comités promotores del voto en blanco. Este registro podrá hacerse en la página web de la Registraduría y en diferentes sedes departamentales y locales hasta el 30 de junio de 2027. La entidad expedirá una resolución especial con los requisitos y el procedimiento, incluyendo el número mínimo de firmas requeridas.

Por su parte, la inscripción de candidatos y listas se realizará entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2027, plazo también válido para entregar las firmas que respalden dichas candidaturas o las iniciativas de voto en blanco. Finalmente, el sorteo y la publicación de las listas de jurados de votación se llevará a cabo, como máximo, el 16 de octubre de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas claves para inscribirse y participar en las elecciones territoriales 2027?

El calendario electoral indica que la inscripción de ciudadanos y el inicio del registro de comités será desde el 31 de octubre de 2026. El registro de comités finaliza el 30 de junio de 2027, mientras que la inscripción de candidatos y entrega de firmas será del 30 de junio al 31 de julio de 2027. El plazo final para que los ciudadanos actualicen su puesto de votación vence el 31 de agosto de 2027.

¿Qué documentos requieren los ciudadanos y extranjeros para inscribirse en el censo electoral?

De acuerdo con la Registraduría, los ciudadanos deben presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea física o en dispositivo móvil. Los extranjeros necesitan contar con una cédula de extranjería vigente con categoría de residente y cumplir al menos cinco años de residencia en el país para participar en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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