Por: Caracol TV

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La atención está centrada en la Selección Colombia, que se prepara para debutar en el Mundial Sub-17 de Catar en un encuentro muy esperado frente a Japón, previsto para este sábado 21 de noviembre de 2026. La expectativa crece mientras los aficionados aguardan por el desempeño del equipo dirigido por Freddy Hurtado en el torneo que organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El primer partido del combinado nacional promete ser un emocionante reto y la presencia de nuevas promesas en la nómina ha generado gran ilusión en los seguidores del fútbol colombiano.

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Dentro del grupo de jugadores convocados destaca Samuel Martínez, volante creativo reconocido por sus notables condiciones técnicas, cualidades que brillaron en el pasado Sudamericano. Gracias a su rendimiento, distintos clubes europeos mostraron interés por este talento vallecaucano. Finalmente, Martínez firmó contrato con el Liverpool, equipo de la Premier League inglesa en donde el también colombiano Luis Díaz dejó una excelente imagen. Su llegada al club inglés ha sido recibida con entusiasmo y coloca sobre Martínez los reflectores días antes del crucial debut de Colombia en la cita máxima del fútbol juvenil.

En la víspera del torneo, la agencia encargada de representar al joven futbolista compartió un emotivo contenido en redes sociales. Publicó varias fotografías de la visita de Martínez y sus familiares a las instalaciones de la academia del Liverpool. En estas imágenes, en las que también aparecen sus padres, se recuerda que el jugador venía de militar en Atlético Nacional antes de su salto al fútbol internacional.

El agente Daniel Neumuller, en nombre de Gegen Football, expresó: "Gracias Liverpool por la hospitalidad y el cariño con el que nos han recibido estos meses, tanto a Samuel como a su familia como a nosotros (Gegen Football). Seguimos paso a paso construyendo el futuro de Samuel Martínez". Este mensaje, citado en el posteo, evidencia el respaldo y la apuesta del entorno del jugador por obtener un crecimiento progresivo en su carrera, a la vez que demuestra la confianza de su círculo cercano y el club de Liverpool en sus condiciones.

En cuanto al debut de Colombia, se informó que la transmisión en vivo del encuentro frente a Japón comenzará a las 7:20 a.m., mientras que el partido iniciará a las 7:30 a.m. Los aficionados podrán seguirlo a través de Gol Caracol HD2, la página web www.golcaracol.com, el canal de Youtube de Gol Caracol y también por Ditu.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ver en vivo el partido Colombia vs Japón en el Mundial Sub-17?

De acuerdo con la información proporcionada, el partido entre Colombia y Japón se podrá seguir en vivo a través de varios canales. La transmisión inicia a las 7:20 a.m. y el partido está programado para comenzar a las 7:30 a.m. Los aficionados podrán ver el encuentro en Gol Caracol HD2, ingresando a www.golcaracol.com, a través del canal de Youtube de Gol Caracol o por Ditu.

¿Quién es Samuel Martínez y por qué es una de las promesas de la Selección Colombia Sub-17?

Samuel Martínez es un volante creativo de origen vallecaucano que se destacó en el pasado Sudamericano gracias a su calidad técnica. Este rendimiento llamó la atención de clubes europeos, llevándolo a firmar con el Liverpool de la Premier League. Su aporte en la Selección Colombia Sub-17 es esperado por sus habilidades y por la experiencia que ha adquirido tras su paso por Atlético Nacional y su reciente ingreso al fútbol inglés.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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