Endeavor Colombia celebró sus dos décadas de trabajo en el país con un encuentro que reunió a más de 450 empresarios, inversionistas, mentores y emprendedores en Bogotá. La jornada sirvió además para reconocer a compañías y líderes que han tenido un papel destacado en el ecosistema empresarial colombiano.

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Según recogió Semana, uno de los reconocimientos principales fue para Rappi y sus fundadores, Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, por el denominado “Efecto Multiplicador”. Endeavor destacó que la compañía ha trascendido su propio crecimiento y que más de 130 startups cuentan actualmente con antiguos integrantes de Rappi entre sus equipos. La plataforma tiene presencia en nueve países.

También hubo un reconocimiento para Beatriz Fernández y Eduardo Macía, fundadores de Crepes & Waffles, quienes fueron distinguidos como Colombianos Destacados. Endeavor resaltó la trayectoria de ambos en la construcción de una marca colombiana con impacto empresarial y social.

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Endeavor Colombia dio cifras de su red de emprendimientos

Las cifras de la red de Endeavor también ocuparon un lugar importante durante la celebración. Desde su llegada al país, la organización ha seleccionado 81 empresas y 46 continúan vinculadas a su red. Al cierre de 2025, esas compañías sumaban más de 24.000 empleos directos, ingresos superiores a $10 billones y más de US$300 millones obtenidos mediante deuda y equity para financiar sus procesos de expansión.

La celebración incluyó además la presentación de la cohorte de emprendedores seleccionados para 2026, entre cuyos integrantes están los fundadores de Littio, Movii y Refurbi. Con esta nueva generación, Endeavor busca continuar ampliando la red de empresas de alto impacto que acompaña en Colombia.

El encuentro tuvo, además, un componente de apoyo a los damnificados por el terremoto del Pacífico colombiano del 10 de agosto. La organización anunció que destinó el 10 % de los ingresos obtenidos durante el evento a la iniciativa “Multiplicar para Reconstruir”, orientada a respaldar a las familias afectadas.

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