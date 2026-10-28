El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió sobre la presencia de migrantes venezolanos en Bogotá y señaló que una parte de esta población se encuentra en situación irregular. Durante una intervención sobre seguridad en la capital, el mandatario afirmó que hay 630.119 ciudadanos venezolanos en la ciudad, de los cuales 148.955 no tendrían regularizada su situación migratoria.

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“Tenemos también una situación compleja con los migrantes venezolanos en Bogotá”, manifestó De la Espriella, quien planteó la necesidad de coordinar acciones entre el Gobierno nacional, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.

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El presidente sostuvo que la situación implica riesgos para la ciudad y propuso mantener una instancia permanente de coordinación entre las autoridades nacionales y locales. Según explicó, el trabajo conjunto debe contemplar los corredores que conectan a Bogotá con Soacha y otros municipios de la Sabana, una zona en la que confluyen dinámicas de movilidad y seguridad.

Sin embargo, durante la intervención citada, el mandatario no detalló cuáles serían los riesgos específicos asociados con la población migrante ni presentó información que vinculara directamente a los ciudadanos venezolanos en situación irregular con actividades delictivas. Por eso, las cifras expuestas deben entenderse como parte de su diagnóstico sobre los desafíos de seguridad de la capital, sin asumir que la irregularidad migratoria constituye por sí misma una conducta criminal.

De la Espriella anunció consejos de seguridad mensuales en Bogotá

En su intervención, el mandatario también aseguró que convocará un consejo de seguridad cada mes en Bogotá, con el propósito de revisar la situación de orden público y coordinar medidas frente a las amenazas que, según dijo, representan diferentes organizaciones criminales.

De la Espriella mencionó al Ejército de Liberación Nacional (Eln), al Tren de Aragua y al grupo conocido como ‘El Mesa’. Además, se refirió a los resultados de recientes operativos contra otras estructuras, aunque no entregó detalles adicionales sobre todos los grupos que nombró.

“Las amenazas de alcance regional, ustedes saben que Bogotá es una especie de laboratorio de toda Colombia, aquí confluye todo y se duplica y se magnifica por las dimensiones de la ciudad”, afirmó el presidente.

El mandatario también reportó una disminución del 67 % en el reclutamiento de menores y un aumento del 16 % en las incautaciones de cocaína. No obstante, en las declaraciones citadas no precisó el periodo de comparación ni presentó el desglose de esos indicadores.

#Política | El presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) aseguró que realizará un consejo de seguridad una vez al mes en Bogotá, tras las amenazas de alcance regional del ELN y el Tren de Aragua, así como de ‘El Mesa’ que fue impactada con la operación Kratos en el centro de la ciudad. Vía @lausaavedram

https://t.co/woHMRjWbSk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2026

Con los consejos mensuales, el Gobierno busca mantener un seguimiento periódico a la seguridad de Bogotá y fortalecer la articulación entre las autoridades nacionales y territoriales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.