Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha impulsado el uso de su Oficina Virtual con el objetivo de que la ciudadanía cuente con un canal seguro para pagar la factura de servicios públicos, evitando así caer en estafas y fraudes informáticos. De acuerdo con la información proporcionada por la EAAB, la plataforma virtual está diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia protegida en cada transacción y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de todo lo relacionado con el suministro de agua y alcantarillado de la ciudad.

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Para acceder a los beneficios de la Oficina Virtual de la EAAB, usted debe inscribirse a través del portal oficial www.acueducto.com.co/mioficinavirtual. El proceso comienza con la creación de una cuenta personal, utilizando un correo electrónico y el número de cuenta contrato que identifica el predio. A partir de allí, la persona puede agregar varias cuentas contrato, activar la opción de factura virtual para recibir los cobros directamente en el correo electrónico y acceder a distintos trámites y servicios.

La EAAB, citada en sus propios boletines y redes sociales, resalta que esta modalidad no solo representa una forma más eficiente de administrar los pagos, sino que también sirve como un escudo frente a la ciberdelincuencia, especialmente por los crecientes casos de suplantación y fraude que afectan a los usuarios. Además, la entidad remarca que quienes opten por la factura virtual podrán acceder a beneficios adicionales, como asistencia para el hogar proporcionada por la Red Assist, un servicio destacado para quienes buscan acompañamiento ante imprevistos domésticos.

La Oficina Virtual permite no solo efectuar pagos seguros a través del sistema PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos), sino también revisar el historial de facturación y descargar documentos importantes en cualquier momento. De este modo, cada usuario puede tener un mayor control sobre sus consumos y movimientos, sin exponerse a riesgos asociados con la recepción tradicional de facturas en papel. La EAAB insiste en que adoptar esta herramienta es clave para fortalecer la protección de los recursos ciudadanos y avanzar hacia una ciudad más conectada y segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la Oficina Virtual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá?

Para inscribirse, usted debe ingresar a www.acueducto.com.co/mioficinavirtual y registrar una cuenta utilizando su correo electrónico y el número de cuenta contrato del predio. Una vez creado el perfil, es posible agregar múltiples cuentas, activar la factura virtual y acceder a la mayoría de trámites y servicios en línea, todo bajo estrictos estándares de seguridad que previenen fraudes.

¿Qué servicios ofrece la Oficina Virtual de la EAAB y cómo protege frente a fraudes?

La Oficina Virtual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá permite pagar facturas con PSE, consultar historial de pagos, descargar documentos e incluir varias cuentas contrato en un mismo perfil. Su infraestructura tecnológica está orientada a reducir el riesgo de suplantación y estafas, ofreciendo un entorno digital respaldado directamente por la empresa, lo que constituye una barrera importante frente a la ciberdelincuencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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