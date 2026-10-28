Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alba Rocío Pérez, una mujer de 53 años dedicada al cuidado de adultos mayores en Ibagué, fue hallada muerta en un hecho que hoy es investigado por la Policía como un posible feminicidio. El trágico episodio ocurrió el martes 27 de octubre en una vivienda del barrio Bella Suiza, comuna 7, donde también se encontraba su pareja, Henrry Salgado, quien quedó bajo captura tras los hechos.

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De acuerdo con testimonios citados por la Policía, uno de los aspectos que ha llamado la atención es el relato de un vecino. Este afirmó que Alba Rocío habría pedido auxilio entre gritos, asomándose por una ventana de la casa. Según esa versión inicial, su pareja habría colocado un candado en la puerta, impidiendo que la mujer pudiera salir o que alguien entrara a ayudarla. Las circunstancias en las que sucedieron los hechos aún son objeto de investigación y hasta el momento ninguna hipótesis ha sido plenamente confirmada.

La primera alerta a las autoridades se produjo hacia las 4:50 de la tarde, cuando se escucharon las voces de auxilio. Al llegar al lugar, la Policía encontró a Rocío inconsciente y a Henrry Salgado con diversas lesiones físicas. También se halló en la escena un arma cortopunzante, aunque las autoridades no han detallado públicamente el uso específico de ese objeto en el suceso.

Ambos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica. Sin embargo, los reportes indican que Alba Rocío ingresó sin signos vitales a la clínica Keralty, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Por su parte, Henrry Salgado quedó bajo custodia policial tras recibir atención médica, en condición de capturado.

La Policía informó que la causa preliminar de la muerte sería posible asfixia mecánica, aunque esta hipótesis debe ser confirmada por los análisis forenses correspondientes. La Sijín – Seccional de Investigación Judicial y Criminal – está a cargo de la reconstrucción de los hechos con el propósito de establecer responsabilidades penales claras.

Fuentes policiales señalaron que Henrry Salgado tiene ocho anotaciones judiciales previas relacionadas con amenazas, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, injuria y constreñimiento ilegal. Sobre posibles antecedentes de violencia intrafamiliar entre la pareja aún no existe información oficial confirmada por las autoridades.

Como manifestación de rechazo, los vecinos del barrio Bella Suiza organizaron una velatón en memoria de Alba Rocío Pérez para el miércoles 28 de octubre, buscando visibilizar el rechazo a la violencia contra las mujeres y acompañar a la comunidad en el duelo. El caso continuará en investigación a cargo de la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la muerte de Alba Rocío Pérez es investigada como presunto feminicidio en Ibagué?

La muerte de Alba Rocío Pérez está siendo investigada como presunto feminicidio debido a las circunstancias que rodean el hecho, según la información policial. Testimonios de vecinos apuntan a gritos de auxilio previos y a la posible restricción de la libertad por parte de su pareja, Henrry Salgado, quien además cuenta con varias anotaciones judiciales, incluyendo violencia intrafamiliar.

¿Qué significa asfixia mecánica y cómo se relaciona con este caso en Ibagué?

La asfixia mecánica es una causa de muerte provocada por la obstrucción o bloqueo de las vías respiratorias, impidiendo que el oxígeno llegue a los pulmones. En este caso, la Policía reportó que la hipótesis preliminar indica posible asfixia mecánica en el fallecimiento de Alba Rocío Pérez, aunque está pendiente la confirmación forense.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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