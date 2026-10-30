Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La vida en los conjuntos residenciales y edificios de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ilustra, día a día, cómo la interacción entre humanos y animales se convierte en parte esencial de la convivencia urbana. Según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, ejemplos cotidianos como un perro paseando por los pasillos o una familia compartiendo con su animal de compañía en las zonas verdes evidencian que el bienestar animal y la convivencia ciudadana están inevitablemente entrelazados.

Sigue a PULZO en Discover

Ser parte de una copropiedad exige la construcción de acuerdos y el reconocimiento de las distintas necesidades de quienes comparten el espacio. En este proceso, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recalca la importancia de la tenencia responsable más allá de la puerta de cada vivienda. Así, la supervisión se vuelve fundamental dentro de los ascensores, escaleras, porterías, parques y demás áreas comunes. No solo se trata de sacar a pasear a un perro o trasladar a un gato, sino de hacerlo respetando las normas de seguridad y convivencia, como el uso obligatorio de traílla en áreas compartidas, sobre todo en el caso de perros, y el manejo seguro de otros animales de compañía para prevenir escapes o accidentes.

Acciones sencillas como recoger y disponer correctamente los excrementos, limpiar los residuos, evitar daños a jardines o mobiliario y procurar que los animales no molesten la tranquilidad de los vecinos son responsabilidades específicas mencionadas en la publicación. Todas estas acciones se ven reforzadas por la necesidad de mantener una convivencia respetuosa en pasillos, ascensores y zonas verdes, anticipando posibles incidentes y evitando que los animales circulen sin supervisión.

La normatividad vigente contribuye a este marco de responsabilidad compartida. La Ley 675 de 2001 regula el régimen de propiedad horizontal, organizando el uso de bienes comunes y obligaciones de los propietarios. Por su parte, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, fortaleciendo la protección contra el maltrato. Las administraciones y consejos de las copropiedades pueden, de acuerdo con el texto, impulsar campañas pedagógicas, establecer pautas de manejo seguro, identificar puntos críticos para la disposición de residuos y definir protocolos para atender conflictos relacionados con animales de compañía. Las reglas deben ser compatibles con los derechos tanto de las personas como de los animales, priorizando el diálogo y la aplicación proporcional de las normas.

La convivencia interespecie, entonces, no se logra expulsando animales de los espacios comunes, sino promoviendo un uso responsable, seguro e incluyente, apoyado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normativas establecidas, de acuerdo con lo señalado por el IDPYBA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las responsabilidades de los dueños de animales en conjuntos residenciales en Bogotá?

Los propietarios de animales en conjuntos residenciales deben supervisar a sus mascotas, emplear adecuadamente elementos de manejo como la traílla en perros y garantizar el desplazamiento seguro de gatos u otros animales. El compromiso incluye recoger y limpiar los residuos generados por los animales, evitar daños en los espacios comunes y procurar comportamientos que no perturben la tranquilidad de los demás residentes. Estas responsabilidades se extienden a la participación activa en la construcción de acuerdos comunitarios sobre la convivencia interespecie, conforme a la normativa mencionada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y las leyes sobre propiedad horizontal y bienestar animal.

¿Qué dice la Ley 1774 de 2016 sobre la protección y bienestar animal en Colombia?

La Ley 1774 de 2016, citada en la información suministrada, reconoce legalmente a los animales como seres sintientes, lo que significa que tienen capacidad de sentir y, por ende, requieren protección frente al sufrimiento y el maltrato. Esta ley fortalece el marco legal para la defensa y el bienestar animal, exigiendo a las administraciones y residentes en propiedad horizontal adoptar reglas y medidas que garanticen estos derechos, siempre en armonía con las normas de convivencia ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z