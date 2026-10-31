Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), abrió oficialmente las postulaciones para el ‘Sello Zoolidario’. Este reconocimiento surgió como respuesta a la labor de organizaciones, colectivos y empresas que llevan a cabo acciones en beneficio de los animales y las familias interespecie residentes en la capital, según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. El ‘Sello Zoolidario’ pretende impulsar la sensibilización y la protección de la fauna, proyectando a Bogotá como una ciudad modelo en bienestar animal.

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Las postulaciones podrán hacerse de manera digital hasta el 17 de noviembre de 2026, a través de un formulario en línea dispuesto por el IDPYBA. Este llamado está dirigido exclusivamente a personas jurídicas cuyo objeto principal o actividad económica no sea la protección animal, pero que, sin embargo, hayan promovido iniciativas en favor de los animales. Las entidades pueden pertenecer a los sectores público, privado, mixto o ser corporaciones cívicas, de acuerdo con lo informado en el portal institucional.

Según los lineamientos del IDPYBA, las convocatorias para el ‘Sello Zoolidario’ estarán disponibles cada seis meses en su página web. El periodo ordinario de postulación otorga diez días hábiles para enviar la documentación exigida por el Anexo Técnico. Existen casos especiales en los que el comité encargado puede conceder hasta diez días adicionales a modo de plazo extraordinario, debido a razones justificadas.

Para poder postularse, las organizaciones deben demostrar el desarrollo de acciones continuas durante al menos seis meses previos en alguno de los siguientes enfoques: inclusión (como espacios amigables con animales, conocidos como ‘pet-friendly’), educación (a través de campañas pedagógicas sobre ecosistemas y el bienestar animal) o protección (acciones de adopción, fomento de productos libres de crueldad o apoyo a familias interespecie en situación vulnerable). El IDPYBA otorgará el Sello bajo tres categorías: oro para quienes cumplen los tres criterios; plata, para quienes cumplen dos y bronce, cuando solo se cumple uno.

Adicionalmente, existe la ‘Mención Zoolidaria’, que puede otorgarse tanto por postulación como de manera oficiosa, a entidades que hayan realizado, en los últimos seis meses, una acción esporádica destacada para animales y la comunidad. Tanto el Sello Zoolidario como la Mención tendrán un año de vigencia y, durante ese tiempo, las organizaciones reconocidas no podrán volver a postularse. Es importante resaltar, según el IDPYBA, que este reconocimiento no equivale a una certificación general en materia de protección animal, sino que exalta acciones específicas evaluadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Sello Zoolidario del IDPYBA en Bogotá?

El Sello Zoolidario es un reconocimiento dado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá a organizaciones que hayan realizado acciones continuas en pro del bienestar animal, clasificadas en inclusión, educación y protección. La distinción se otorga en tres categorías según el nivel de cumplimiento de los criterios, tiene vigencia de un año y no equivale a una certificación general, sino a la exaltación de acciones específicas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al Sello Zoolidario en Bogotá?

Las organizaciones interesadas deben demostrar acciones continuas durante al menos seis meses en inclusión (espacios ‘pet-friendly’), educación (campañas pedagógicas) o protección (adopción y apoyo a familias interespecie). Las postulaciones se abren cada seis meses, el plazo inicial es de diez días hábiles, y puede ampliarse por el comité en circunstancias justificadas, según los lineamientos publicados por el IDPYBA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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