Por: Portal Bogotá

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Bogotá fue escenario de la segunda jornada del Congreso de la Bogotaneidad, evento que convocó el 28 y 29 de octubre a ciudadanos, académicos y líderes sociales en la Universidad Javeriana para dialogar sobre la ciudad, su espacio público y el papel de sus habitantes en la construcción de una Bogotá integrada y amable. Según la Alcaldía de Bogotá, este espacio estuvo dedicado a debatir sobre el derecho a disfrutar del espacio público, el cuidado colectivo de la ciudad y las maneras de transformar conductas para fortalecer la relación de las personas con su entorno diario.

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Uno de los momentos más emotivos del Congreso fue la intervención de Liliana Lizarazo, fundadora de la Fundación Trípido, quien recordó el asesinato de su hijo Diego Felipe Becerra en el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, mientras pintaba un gato Félix. Lizarazo relató que, lejos de representar solo un cruce vial, ese lugar se transformó en símbolo de lucha y renacimiento, gracias al proyecto ‘Todas las vidas valen’, que llenó el espacio de color y arte. Según relató, esta transformación convirtió el espacio público en un archivo vivo de memoria colectiva, idea abordada durante la charla “¿Cómo es un espacio público que guarda nuestras memorias e historias?”, donde participaron también Santiago Quintero, creador digital, y Diego Javier Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

En otro panel, expertos como Óscar Alfredo Alfonso e invitados internacionales debatieron la importancia de construir un espacio público inclusivo, accesible y seguro, que refleje las necesidades y vivencias de todos los ciudadanos. La corresponsabilidad y la participación activa fueron ejes centrales de la conversación “¿Cómo cuidamos lo que es de todos?”, que resaltó la labor de organizaciones como el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y colectivos rurales como ASOUAN en Sumapaz.

La jornada incluyó experiencias de innovación social y acciones locales, como la presentada por AsoSandiego en materia de espacio público, y reflexionó sobre la gestión de residuos, una prioridad del actual gobierno local. Asimismo, el evento contó con un espacio lúdico, el Rincón de la Bogotaneidad, donde asistentes exploraron costumbres, prácticas y léxico de la ciudad, además de módulos para reflexionar sobre convivencia y acoso callejero.

Diversos talleres, impulsados por organizaciones y universidades como Bogotá Cómo Vamos y la Universidad Konrad Lorenz, proponían ideas para mejorar la responsabilidad ciudadana en aspectos cotidianos, desde el cuidado del Metro hasta la recolección de excrementos de mascotas. Todo esto con el fin de promover el sentido de pertenencia y apropiación cultural, aspectos subrayados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El Congreso concluyó dejando como compromiso avanzar en la construcción de una identidad bogotana basada en el reconocimiento mutuo, la memoria histórica y la convivencia, así como el fortalecimiento de la participación colectiva para cuidar y resignificar los espacios compartidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el concepto de espacio público discutido en el Congreso de la Bogotaneidad?

Durante el Congreso de la Bogotaneidad, el espacio público fue entendido como un “archivo vivo” de la ciudad, en el cual convergen memorias personales y colectivas. De acuerdo con los participantes, no solo es un lugar físico sino símbolo de identidad, convivencia y corresponsabilidad, ya que su cuidado y resignificación dependen de la participación y apropiación de quienes lo habitan a diario.

¿Cuáles fueron las principales propuestas ciudadanas para mejorar la convivencia en Bogotá durante el Congreso?

Las propuestas ciudadanas giraron en torno a la innovación social, la organización colectiva y el compromiso cotidiano. Hubo iniciativas comunitarias para mejorar la gestión de residuos, fortalecer el sentido de pertenencia hacia infraestructuras públicas como el Metro de Bogotá y fomentar prácticas de cuidado, como la recolección de excrementos de mascotas o la organización vecinal. Todas estas iniciativas buscan construir una Bogotá más unida y consciente de su diversidad y de sus retos comunes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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