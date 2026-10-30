Juan Carlos Suárez Ortiz explicó por qué eligió disfrazarse de Darth Maul, uno de los villanos de la saga ‘Star Wars’, para asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá, horas antes de la agresión que terminó con la vida del estudiante Jaime Esteban Moreno.

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(Vea también: “Perdí toda mi vida en 20 segundos”: Juan Carlos Suárez habló de su condena por crimen de Jaime Moreno)

En una entrevista con el videopódcast ‘Conducta Delictiva’, publicada el 30 de octubre de 2026, el condenado relató que su primera opción era caracterizarse como Aang, protagonista de la serie animada ‘Avatar: la leyenda de Aang’. Sin embargo, no consiguió la ropa que necesitaba para recrear ese personaje.

Ante esa dificultad, buscó otra alternativa que pudiera resolver con mayor facilidad. Según su relato, la temática de la celebración era de villanos y pensó en un personaje que pudiera representar con maquillaje y una vestimenta sencilla.

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“Vi que ese disfraz era simplemente maquillarme de rojo y de negro”, explicó Suárez al recordar cómo terminó decidiéndose por Darth Maul.

El personaje, reconocido por su rostro rojo con marcas negras y sus cuernos, es uno de los antagonistas del universo de Star Wars.

Acá, su relato (25:09):

Juan Carlos Suárez no era seguidor de Star Wars y necesitó ayuda con el maquillaje

Uno de los detalles que llamó la atención de su relato es que Suárez aseguró que no era fanático de la saga cinematográfica y que ni siquiera había visto una película completa de Star Wars.

Según contó, otras personas le habían comentado que tenía cierto parecido físico con Darth Maul, lo que también influyó en su elección. Además, explicó que no sabía maquillarse, por lo que acudió a una maquilladora de su barrio para que le ayudara a conseguir la apariencia del personaje.

El resultado fue el rostro pintado de rojo y negro, acompañado de los cuernos y la vestimenta oscura que caracterizan al villano.

Suárez también manifestó que acostumbraba a disfrazarse de personajes diferentes durante Halloween y que, por ser calvo, encontraba varias alternativas para caracterizarse.

Así llegó Juan Carlos Suárez a la fiesta de Halloween en Bogotá

Durante la entrevista, Suárez también reconstruyó algunos momentos previos a la celebración del 31 de octubre de 2025. Aseguró que ese día se sentía cansado y un poco enfermo, por lo que descansó antes de salir de su casa.

Después de comer y alistarse, se dirigió a maquillarse. Más tarde pidió un vehículo de plataforma para recoger a Paola Fernández y trasladarse a la fiesta.

De acuerdo con su versión, llegaron al lugar cerca de las 10 de la noche, pero encontraron una fila de varias cuadras y terminaron ingresando casi a la medianoche. Allí se encontraron con Ricardo Rafael González Castro y otras personas del grupo.

La celebración de Halloween terminó marcada por la agresión contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien murió horas después de ser atacado en Bogotá.

Por ese homicidio agravado, Suárez y González Castro recibieron una condena de 37 años y seis meses de prisión en primera instancia. La decisión judicial y las circunstancias del ataque son parte central del caso que, a un año de los hechos, continúa generando interés.

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