Las declaraciones del periodista Antonio Casale sobre una supuesta venta de Millonarios provocaron reacciones entre los hinchas del equipo bogotano y llevaron a la sociedad Azul & Blanco S.A., máxima accionista, a pronunciarse.

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Casale aseguró que la negociación para la venta del club estaría acordada y que únicamente restaban algunos trámites para concretar el anuncio oficial. Sus afirmaciones rápidamente tomaron fuerza en redes sociales y distintos espacios deportivos.

Por esta razón la concesionaria del club, desmintió esas versiones. En el documento precisó que, a la fecha, “no se ha producido cambio alguno en la composición accionaria de la sociedad”, por lo que descartó cualquier modificación en la propiedad del equipo.

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#ATENCIÓN #Deportes | A través de un comunicado, Azul & Blanco desmintió la venta de Millonarios F.C. y aseguró que no se ha producido cambio en la composición accionaria.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/BwmHTDceHT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 3, 2026

¿Qué respondió Azul & Blanco sobre la supuesta venta de Millonarios?

En el comunicado, la compañía reiteró que la estructura accionaria permanece sin modificaciones y explicó que no existe ninguna operación que implique un cambio de control sobre la sociedad.

Asimismo, recordó que, por tratarse de una empresa vigilada y sujeta a regulación, cualquier hecho relevante relacionado con su composición accionaria será informado oportunamente mediante los canales oficiales y de conformidad con las disposiciones legales.

Con este pronunciamiento, Azul & Blanco S.A. buscó despejar las dudas que surgieron luego de las declaraciones de Casale y reiteró que cualquier novedad sobre la propiedad del club será comunicada oficialmente.

“En atención a las versiones que han circulado recientemente sobre un supuesto cambio en la composición accionaria de Azul & Blanco S.A., concesionaria del Club Deportivo Los Millonarios, nos permitimos informar a la opinión pública que, a la fecha, no se ha producido cambio alguno en la composición accionaria de la sociedad”, indicó la compañía.

De esta manera, Azul & Blanco S.A. rechazó las versiones sobre una supuesta venta de Millonarios y sostuvo que la composición accionaria de la sociedad continúa sin cambios.

“Cualquier hecho relevante relacionado con la estructura accionaria de la compañía será informado oportunamente a través de los canales oficiales y de conformidad con las disposiciones legales aplicables”, agregaron en el comunicado.

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