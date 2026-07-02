Luego de finalizar su contrato el pasado 30 de junio, el capitán David Mackalister Silva renovará su vínculo con Millonarios por seis meses más. Así lo confirmó la periodista Valentina Rincón en su cuenta de X.

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(Vea también: Millonarios sacó la escoba y anunció la salida de cuatro jugadores para el otro semestre)

A falta del anuncio oficial del club ‘Embajador’, el mediocampista de 39 años seguirá defendiendo los colores azul y blanco al menos hasta finales de 2026. La decisión pone fin a una semana de incertidumbre. El vínculo anterior de Silva, extendido en diciembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, expiró sin que hubiera un anuncio inmediato de renovación.

Esto provocó especulaciones sobre una posible salida o incluso el retiro del experimentado volante, quien ha sido uno de los pilares del equipo en la última década.

Silva ha superado los 400 partidos oficiales con la camiseta de Millonarios. En 2024 alcanzó los 400 encuentros y posteriormente se ubicó como el segundo jugador con más apariciones en la institución, solo por detrás de leyendas como Bonner Mosquera.

Ha sido campeón de la Liga II-2017, la Superliga 2018 y otros títulos con el club, además de ser elegido como el mejor jugador de Colombia en 2021 luego de una destacada temporada en la que Millonarios llegó a la final del primer semestre.

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Como capitán, Silva representa el alma y el liderazgo del equipo. Su rol ha sido aún más relevante en momentos de transición, especialmente ante la posible ausencia de figuras como Radamel Falcao García.

La extensión por seis meses llega en un momento clave para Millonarios, que busca armar su plantel para el segundo semestre de 2026. Aunque el equipo no tuvo el semestre esperado en el primer mitad del año, la permanencia de Silva aporta experiencia, jerarquía y continuidad en el mediocampo.

No se han revelado detalles económicos ni cláusulas específicas de la nueva vinculación, pero fuentes cercanas indican que el acuerdo se cerró favorablemente para ambas partes.

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