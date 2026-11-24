Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un presunto atentado contra la infraestructura eléctrica ocasionó un masivo corte de energía que dejó sin servicio a diversos departamentos del suroccidente colombiano durante la noche de este martes, 24 de noviembre. La situación afectó principalmente a Nariño, Cauca, Putumayo y Huila. Además del apagón, ciudadanos en estas regiones reportaron también numerosas fallas en la señal de telefonía celular y en los servicios de internet, incrementando la preocupación ante la magnitud del incidente.

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La interrupción se registró poco antes de las 7:41 p. m., hora a partir de la cual comenzó el restablecimiento gradual del servicio en la mayor parte del departamento de Nariño. De acuerdo con la información entregada por CEDENAR, la entidad responsable de la distribución eléctrica en esa zona, la emergencia se produjo por una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) encargados de conectar la subestación San Bernardino, ubicada en el departamento de Cauca, con la subestación Jamondino en Pasto, capital de Nariño.

CEDENAR comunicó que, aunque el origen exacto de la falla aún está en proceso de identificación, una de las hipótesis es la acción de un posible atentado terrorista. De acuerdo con el reporte oficial, existen dos líneas de investigación preliminares: por un lado, se estudian posibles explosiones en las zonas de Taminango y San Pablo, municipios de Nariño; por el otro, la empresa no descarta que el incidente obedezca a una eventual sobrecarga en el sistema eléctrico.

Mientras tanto, las compañías de energía continúan las labores de verificación para establecer la verdadera causa de la emergencia eléctrica. En el país persisten reportes de sectores afectados donde los servicios aún no se han normalizado completamente, según confirmaron fuentes oficiales citadas en el informe.

La noticia permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información más precisa sobre los hechos y si efectivamente se trató de un acto deliberado contra la infraestructura eléctrica o una falla de origen técnico, como lo plantean las hipótesis iniciales que manejan CEDENAR y las entidades encargadas.

¿Qué departamentos resultaron afectados por el presunto atentado eléctrico en el suroccidente de Colombia?

El apagón provocado por la falla en la infraestructura eléctrica impactó principalmente a los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Huila, donde habitantes experimentaron interrupciones en el servicio de energía, así como afectaciones en la señal celular e internet, de acuerdo con la información confirmada por CEDENAR.

¿Cuáles son las hipótesis sobre la causa de la falla eléctrica en Nariño y otras zonas?

Según reportó CEDENAR, se contemplan dos hipótesis principales: una posible acción de explosivo en los sectores de Taminango y San Pablo, en Nariño, o una eventual sobrecarga en el sistema eléctrico. Las autoridades y empresas eléctricas continúan investigando para precisar el motivo de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.