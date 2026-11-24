Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, compartió detalles sobre la relación institucional que mantiene con el presidente Abelardo de la Espriella y las diferencias que ha notado frente al gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas de seguridad y atención a las necesidades regionales. En una entrevista realizada por Revista Semana, Matiz explicó que siente un respaldo más cercano del actual Gobierno nacional, particularmente en el fortalecimiento de la Fuerza Pública dentro del departamento.

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Matiz resaltó que, en años recientes, la salida de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), una unidad militar con más de 800 uniformados del Ejército dedicada al control territorial en los límites con Valle del Cauca, Cauca y Huila, dejó un vacío significativo en la región. Según relató la gobernadora a Revista Semana, desde que Abelardo de la Espriella asumió funciones, solicitó el retorno de esta fuerza militar al territorio. Como resultado, anunció que el regreso de la FUDRA al Tolima está programado para el 4 de diciembre, hecho que también beneficiará a los departamentos vecinos como Huila.

Durante la conversación, Matiz enfatizó que la administración actual ha mostrado una mayor disposición para escuchar y atender las inquietudes planteadas por los mandatarios regionales. En sus palabras, “hoy sentimos un gobierno cercano, hoy sentimos un gobierno que nos escucha”, dejando claro que el diálogo y la concertación han sido fundamentales para avanzar en acciones que buscan fortalecer la seguridad en las regiones.

Al comparar las gestiones, Matiz expresó críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro. Afirmó que la salida de la FUDRA permitió el avance de estructuras ilegales en el departamento y que tuvo dificultades para sacar adelante proyectos clave financiados con regalías, citando demoras en los avales sectoriales. Las obras viales en municipios como Anzoátegui, Roncesvalles, Rovira, Ibagué y Líbano son algunos de los casos mencionados en la entrevista. Reconoció, sin embargo, que el anterior gobierno hizo una inversión relevante en salud, pero consideró que faltó acompañamiento en infraestructura y apoyo al sector agropecuario.

En relación con la lucha contra el crimen, Matiz respaldó la estrategia de Abelardo de la Espriella de hacer presencia constante en las regiones y participar en operativos con autoridades locales. Señaló que es importante que la comunidad conozca la identidad de los responsables de afectar la seguridad. Como ejemplo, mencionó a alias Chapolo, excomandante del frente Ismael Ruiz, quien se entregó a la justicia luego de la presión ejercida por la Fuerza Pública. Matiz concluyó que la seguridad también debe incluir inversión social y oportunidades educativas para evitar que jóvenes sigan caminos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo regresa la FUDRA al Tolima y qué impacto tendrá en la seguridad regional?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Matiz, la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), una unidad militar especializada en control territorial, regresará al Tolima el 4 de diciembre. La mandataria considera que la presencia de esta fuerza contribuirá al fortalecimiento de la seguridad en la región y también beneficiará a departamentos como Huila, al recuperar el control en zonas afectadas por estructuras ilegales.

¿Cuáles fueron las principales críticas de Adriana Matiz al gobierno de Gustavo Petro en el Tolima?

Según la entrevista en Revista Semana, Adriana Matiz criticó principalmente la falta de apoyo en seguridad tras la salida de la FUDRA, lo que permitió el avance de grupos ilegales, y la demora en los avales para proyectos financiados con regalías, especialmente en infraestructura vial. Aunque reconoció inversión en el sector salud, afirmó que el respaldo en áreas como infraestructura y agro fue insuficiente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.