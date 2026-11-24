Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio marcado por la preocupación y el temor se vivió en Villavicencio, Meta, tras el atentado con carrobomba que dejó a varias personas heridas y daños materiales en edificaciones cercanas. El presidente Abelardo De la Espriella visitó a los lesionados como muestra de respaldo y solidaridad, en un momento cargado de tensión en el centro de la capital del Meta. En medio del recorrido, un ciudadano afectado le dirigió un mensaje directo: "No baje la guardia, presidente". Esta expresión reflejó el sentir de las víctimas, quienes pidieron al mandatario mantener una postura decidida ante las amenazas que ponen en riesgo la tranquilidad en la región, según la información publicada por El Nuevo Día.

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El impacto de la explosión, según se detalló, fue significativo. Además de ocasionar heridas entre la población, generó daños considerables en edificaciones cercanas y elevó el nivel de preocupación entre los habitantes. El hecho trajo consigo una ola de temor, pues puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad frente a acciones violentas. Frente a ese escenario, la presencia de De la Espriella en el lugar adquirió un valor simbólico, al poner el tema de la seguridad ciudadana en el centro del debate público. La petición del herido resumió la necesidad urgente de reforzar la protección y garantizar la integridad de quienes se ven directamente afectados por hechos de violencia.

Durante la visita, la preocupación de los habitantes y la exigencia de respuestas concretas por parte de las autoridades se hicieron evidentes, lo que posicionó una vez más al tema de la seguridad como prioridad. La reacción del presidente y la interacción con las víctimas expusieron las tensiones que atraviesa la sociedad tras incidentes de esta naturaleza y, al mismo tiempo, llevaron a hacerse preguntas sobre el futuro de la protección ciudadana frente a nuevas amenazas. Cada testimonio recogido en el lugar sirvió para recordar la importancia de una respuesta firme del Estado, con el objetivo de prevenir episodios similares y salvaguardar la tranquilidad colectiva.

¿Qué pasó en el atentado con carrobomba en Villavicencio y cuántas personas resultaron heridas?

El atentado con carrobomba ocurrió en el centro de Villavicencio, Meta, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado, dejando personas heridas y daños en edificaciones cercanas, según El Nuevo Día. Sin embargo, el número específico de heridos no fue detallado en la información proporcionada.

¿Por qué fue significativa la visita del presidente De la Espriella tras el atentado en Villavicencio?

La visita de Abelardo De la Espriella fue significativa porque, en medio de la conmoción, las víctimas aprovecharon su presencia para pedirle mayor protección y acciones firmes ante la violencia. Esta interacción expuso la urgencia de reforzar la seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.