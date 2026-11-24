Por: Noticiero 90 minutos

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, alertó recientemente sobre la identificación de cuatro métodos de estafa y suplantación que impactan a la ciudadanía en diferentes regiones del país, aprovechando el nombre de la entidad y de sus líneas de apoyo social. Esta situación ha encendido las alarmas institucionales, llevando a la creación de la campaña antifraude “Que no te tumben”, destinada a impulsar la consulta y verificación en canales oficiales, con el objetivo de detener estos fraudes y proteger a los beneficiarios.

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Prosperidad Social, de acuerdo con su dirección, nunca solicita dinero ni información personal confidencial como claves o números de cuenta bancaria, lo que quiere decir que cualquier petición de este tipo corresponde a un intento de estafa. Así mismo, sus funcionarios no contactan telefónicamente a los ciudadanos para entregar información sobre subsidios pendientes, nuevos beneficiarios o cualquier trámite relacionado con transferencias monetarias. Todos los procedimientos son completamente gratuitos y no requieren intermediación de terceros.

Entre las modalidades detectadas, según Prosperidad Social, se encuentran los bonos ficticios e inscripciones falsas, donde los estafadores utilizan mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y publicaciones en redes sociales para anunciar subsidios o cupos inexistentes y recabar datos personales. Otra estrategia es la convocatoria a supuestas reuniones o capacitaciones presenciales y virtuales a nombre de la entidad, cuyo propósito ilegal es obtener información privada. Adicionalmente, circula en plataformas digitales el falso “Bono Mujer”, que utiliza un incentivo aparentemente financiado por el Gobierno Nacional, el cual nunca ha existido. Finalmente, sobresale la modalidad de falsa intermediación por pérdida del subsidio, en la que delincuentes fingen ser funcionarios y presionan a las personas para que entreguen información o accedan a enlaces peligrosos, alegando que perderán beneficios o recursos.

Prosperidad Social está tomando acciones legales para desmantelar estas redes de fraude y recalca que los beneficiarios se seleccionan mediante procesos transparentes realizados solo por sus 35 gerencias regionales. Para evitar ser víctima de estos engaños, invita a consultar la página web oficial prosperidadsocial.gov.co, comunicarse por la línea de WhatsApp 318 806 7329, líneas telefónicas en Bogotá (601) 379 1088 y la nacional 01 8000 95 1100, así como el canal de mensajes de texto 85594, los correos oficiales “servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co” y “soytransparente@prosperidadsocial.gov.co”, y sus redes sociales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las modalidades de estafa detectadas por Prosperidad Social?

De acuerdo con la información proporcionada por Prosperidad Social, las modalidades identificadas incluyen: bonos ficticios e inscripciones falsas, reuniones o capacitaciones fantasma, el falso “Bono Mujer” y la intermediación fraudulenta vinculada a supuestas pérdidas de subsidio. Todas estas tácticas buscan adquirir ilegalmente información confidencial o engañar a los ciudadanos con anuncios falsos.

¿Qué canales oficiales recomienda Prosperidad Social para evitar fraudes?

Prosperidad Social invita a los ciudadanos a emplear únicamente sus canales oficiales para consultas, entre los que destaca la página web prosperidadsocial.gov.co, el WhatsApp 318 806 7329, las líneas telefónicas de Bogotá y la nacional, el código de mensajes de texto 85594, correos institucionales y las redes sociales verificadas, a fin de evitar caer en engaños y proteger sus datos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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