Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hallazgo perturbador conmocionó a los habitantes de Ibagué tras el descubrimiento de un cuerpo sin vida en una laguna ubicada en la carrera 12 Sur, muy cerca de la vía que conduce al aeropuerto de la ciudad. Según la información recogida, el cadáver de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición, específicamente frente al establecimiento Puerto Mojarra, lo que añade elementos de misterio y preocupación sobre las circunstancias de su muerte.

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El caso se conoció gracias a una llamada realizada a la red de apoyo, una organización que colabora con las autoridades para reportar incidentes de importancia en la comunidad. Tras el aviso, uniformados de la Policía se dirigieron de inmediato al sitio para constatar la veracidad de la denuncia. Una vez en el lugar, los agentes tomaron control de la escena y procedieron a notificar a las unidades de Policía Judicial, quienes asumieron las diligencias legales y los procedimientos de investigación iniciales para intentar esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, los actos urgentes estuvieron enfocados en reunir pruebas que permitan identificar al hombre y determinar las razones detrás de su fallecimiento. Por el momento, no se tiene información sobre la identidad de la víctima, ni sobre los hechos que habrían conducido a su deceso. El estado de descomposición en que fue hallado el cuerpo deja abierta la incógnita de cuánto tiempo permaneció en ese lugar sin que nadie se percatara de su presencia, asunto que será clave para el avance de la investigación.

El hecho queda bajo la lupa de las autoridades investigativas, que tienen el reto de establecer tanto la identidad del fallecido como las causas específicas de su muerte. Además, deberán esclarecer si este caso corresponde a un acto criminal o a otro tipo de circunstancias. De acuerdo con la información divulgada, el suceso ha causado alarma y preocupación en este sector de la capital del Tolima, aumentando la expectativa sobre los avances y resultados que entreguen las investigaciones oficiales.

¿Qué procedimientos sigue la Policía Judicial en casos de hallazgos de cuerpos en descomposición?

En casos como el hallazgo reportado en la vía al aeropuerto de Ibagué, las unidades de Policía Judicial se encargan de los denominados actos urgentes, que consisten en realizar una inspección detallada del lugar, recolectar pruebas y evidencias físicas, y coordinar el levantamiento del cuerpo para su posterior identificación y análisis forense, pasos fundamentales para esclarecer los hechos.

¿Por qué es relevante identificar el tiempo de descomposición en investigaciones criminales?

Establecer el tiempo de descomposición del cuerpo resulta fundamental, ya que esta información ayuda a los investigadores a determinar cuánto tiempo estuvo la víctima en el sitio, lo cual puede aportar datos esenciales sobre las circunstancias de la muerte y dar pistas relevantes para identificar al responsable, si se trata de un caso criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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