Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta con determinación los crímenes que sacuden la ciudad. Según información oficial de la Fiscalía General de la Nación, cuatro hombres fueron acusados formalmente de estar involucrados en el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza. Este crimen ocurrió el 15 de enero en Bogotá y ha generado un fuerte rechazo en la sociedad y las autoridades. De acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía y reseñados en sus canales oficiales, los señalados son A. Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Á. A. Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; M. A. Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y S. D. Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’. Estas personas deberán hacer frente a un juicio por presuntos delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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La investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación indica que la víctima abordó un taxi en la localidad de Chapinero, el cual era conducido por uno de los acusados, Gómez Méndez. Según la reconstrucción de los hechos, este conductor cambió la ruta originalmente establecida, mientras que los otros tres implicados seguían el taxi en un vehículo particular. Posteriormente, dos de los hombres habrían ingresado al taxi, donde intimidaron y agredieron al profesor Cubides Ariza con la intención de obtener las claves de sus tarjetas bancarias. Tristemente, los agresores habrían procedido a asfixiar a la víctima.

Luego del homicidio, el cuerpo del profesor fue trasladado hasta la vereda Los Soches, ubicada en la localidad de Usme. Allí, siempre de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, Gómez Méndez habría rociado a la víctima con gasolina y posteriormente incinerado el cuerpo. Además de quitarle la vida, los acusados lograron retirar cerca de seis millones de pesos de las cuentas bancarias del docente y realizaron compras con las tarjetas en varios establecimientos comerciales de la localidad de Tunjuelito durante la madrugada del 16 de enero. Estas personas fueron capturadas y judicializadas en marzo y, desde esa fecha, se encuentran privadas de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el crimen del profesor universitario en Bogotá según la Fiscalía General de la Nación?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el profesor Neill Felipe Cubides Ariza fue víctima de secuestro y homicidio después de abordar un taxi en Chapinero. El conductor, presuntamente en complicidad con tres hombres más, desvió la ruta, permitió el ingreso de dos cómplices quienes intimidaron y agredieron al profesor para conseguir las claves de sus tarjetas bancarias. Posteriormente, lo asfixiaron y trasladaron su cuerpo a Usme, donde lo incineraron.

¿Qué delitos se imputan a los acusados por el homicidio del docente en Bogotá?

Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, los cuatro capturados fueron acusados de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La gravedad de estos crímenes refuerza el compromiso de las autoridades judiciales en la lucha contra el delito en Bogotá.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.