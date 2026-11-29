Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del sábado 28 de noviembre se registró un nuevo homicidio en el sur del Tolima, específicamente en el corregimiento de Santiago Pérez, jurisdicción de Ataco. De acuerdo con la información reportada por El Nuevo Día, la víctima era un hombre oriundo de El Bagre, Antioquia, que se dedicaba al barequeo, una práctica artesanal de minería en la región. El crimen ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche, en la zona conocida como “zona de tolerancia” de este sector.

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Según los datos preliminares recogidos por este medio, el hombre tenía entre 25 y 30 años y fue atacado con arma de fuego. Junto a su cuerpo fue encontrado un cartel, elemento que incrementa las inquietudes sobre las condiciones y motivaciones de este homicidio. No obstante, hasta el momento no se ha establecido el contenido del mensaje escrito en el cartel ni si tiene algún vínculo directo con los hechos que terminaron en la muerte del barequero.

A pesar de que el ataque ocurrió el sábado 28 de noviembre en horas de la noche, solo hasta el domingo 29 del mismo mes se efectuó el levantamiento del cuerpo. Este dato resalta la complejidad y el estado de alarma que persiste en la zona, ya que, según El Nuevo Día, aún no se tienen detalles claros sobre la identidad precisa de la víctima ni sobre lo que habría sucedido antes del ataque. La falta de información clara y la demora en las labores iniciales refuerzan la percepción de inseguridad que se vive en esta parte del departamento.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los presuntos responsables y determinar los móviles del crimen. Entretanto, el episodio aumenta la preocupación entre los habitantes del sur del Tolima, dada la recurrencia de episodios violentos en la región. De acuerdo con lo informado por El Nuevo Día, la comunidad espera prontas respuestas y mayor presencia institucional para contener los hechos de violencia que afectan la vida de sus residentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el cartel dejado junto al cuerpo del barequero asesinado en Ataco?

Hasta el momento, de acuerdo con El Nuevo Día, no se ha establecido el contenido del mensaje dejado en el cartel ni su relación directa con el homicidio. Las autoridades continúan investigando, pero detalles concretos sobre el letrero y su significado no han sido divulgados a la opinión pública.

¿Quién era la víctima del homicidio ocurrido en el sur del Tolima?

Según la información preliminar reportada por El Nuevo Día, la víctima era un hombre de entre 25 y 30 años, oriundo de El Bagre, Antioquia, dedicado al barequeo. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente su identidad ni se han revelado más aspectos personales o testimonios que permitan conocer más sobre su vida o el motivo detrás del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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