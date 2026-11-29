Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El hallazgo del cuerpo de César Fabián Capera González, un joven de 19 años que era buscado intensamente por su familia en Ibagué, conmocionó a la comunidad local y abrió varios interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. De acuerdo con la información reportada por allegados, la desaparición del joven fue registrada desde el martes 24 de noviembre, cuando sus familiares perdieron todo rastro de él luego de que abordara un vehículo en el barrio Nueva Castilla, aproximadamente a las 10:30 de la noche. Desde ese momento, sus seres queridos desplegaron una búsqueda que incluyó la divulgación de su fotografía y datos personales en diferentes redes sociales, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

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El desenlace se conoció el domingo 29 de noviembre, cuando el cuerpo sin vida de César Fabián fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una laguna situada sobre la carrera 12 Sur, frente al establecimiento Puerto Mojarra, zona cercana a la vía al aeropuerto Perales. El descubrimiento fue posible gracias a una llamada que alertó a la red de apoyo, lo que llevó a la movilización inmediata de agentes de la Policía, quienes arribaron al lugar y verificaron la escena. Posteriormente, unidades de Policía Judicial trasladaron el procedimiento al ámbito forense y legal, iniciando los actos urgentes requeridos en este tipo de casos.

La situación se torna aún más compleja dada la condición del cadáver, pues el avanzado estado de descomposición es un elemento que las autoridades deberán analizar cuidadosamente en el curso de la investigación para determinar la fecha y las causas precisas de la muerte. Según la información proporcionada en los reportes, ahora corresponde a las autoridades esclarecer cómo y por qué ocurrió este trágico hecho, así como reconstruir el camino de los días en que el joven estuvo desaparecido. Todo esto mantiene en vilo tanto a sus familiares como a la comunidad, que espera respuestas sobre lo sucedido y justicia para César Fabián.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue hallado el cuerpo de César Fabián Capera González en Ibagué?

El cuerpo fue encontrado en una laguna ubicada sobre la carrera 12 Sur, frente al establecimiento Puerto Mojarra, en inmediaciones de la vía que conduce al aeropuerto Perales de Ibagué. Según la información entregada, el hallazgo se realizó tras una alerta telefónica que activó el protocolo de la red de apoyo y del equipo policial.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras la desaparición y el hallazgo de César Fabián?

Después de que la familia denunciara la desaparición, las autoridades y allegados compartieron los datos y fotografía del joven en redes sociales para agilizar su búsqueda. Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía y de la Policía Judicial acudieron al lugar y adelantaron los procedimientos y actos urgentes pertinentes para iniciar la investigación sobre la causa y circunstancias de la muerte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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