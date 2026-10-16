Por: Portal Bogotá

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El segundo aniversario del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero se convierte en una cita destacada para quienes habitan y visitan Bogotá. Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el sábado 17 de octubre de 2026, este espacio emblemático celebra sus dos años ofreciendo 730 momentos de felicidad a través de una agenda diversa y gratuita. Durante toda la jornada, los trece pisos del edificio estarán abiertos al público con actividades que incluyen deporte, ciencia, arte y bienestar para todas las edades, evidenciando el papel que el CEFE ha consolidado como punto de encuentro ciudadano.

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La programación inicia a las 9:00 a. m. con una actividad acuática en las piscinas del piso 8, que pide inscripción previa, y una clase de zumba en la Arena Polivalente. Posteriormente, a las 10:00 a. m., la Galería Oriental se transforma en un espacio para yoga y meditación, permitiendo que los asistentes encuentren calma dentro de la ajetreada vida urbana. Para quienes disfrutan el baile, a las 11:30 a. m. se realizará una ‘silent party’ en la Galería Occidental, donde los participantes bailan con audífonos en una experiencia diferente.

La tarde ofrece opciones enfocadas en la niñez, la familia y el aprendizaje: desde el mediodía y hasta las 5:00 p. m., el saltarín en la Arena Polivalente estará disponible, y entre la 1:00 y 6:00 p. m. la terraza del piso 11 recibirá a quienes deseen observar el cielo con una actividad astronómica diurna. Un taller de Universo Sonoro y la presentación circense de la compañía Dospuntos Circo también hacen parte de la propuesta cultural y educativa.

Uno de los momentos centrales será a las 4:00 p. m., cuando se repartirán galletas y se realizará el corte simbólico de pastel, acompañado de palabras de celebración. Más adelante, la colaboración con la Embajada de Japón permitirá la proyección de la película animada ‘Princess Arete’, seguida de una presentación de Ópera de Shanghai y del espectáculo coral ‘Voces Encantadas’ a cargo del coro Tenuto Formación. Todas estas actividades son de entrada libre, a excepción de la inscripción requerida para el uso de las piscinas.

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Bogotá, en sus primeros 730 días de funcionamiento, el Centro Felicidad Chapinero ha contado con más de 1.184.600 ingresos, beneficiado a más de 95.000 personas y desarrollado 2.000 actividades. El lugar ha sido galardonado con cinco reconocimientos nacionales, tales como el Lápiz de Acero Azul 2025 y el primer puesto en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Tal balance destaca la importancia de un equipamiento público orientado al acceso libre y la construcción constante de comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Centro Felicidad Chapinero en su segundo aniversario?

Durante la celebración del segundo aniversario, el Centro Felicidad Chapinero presenta una programación variada que inicia con actividades deportivas y de bienestar, como la piscina y la zumba, e incluye yoga, meditación, experiencias circenses, proyección de cine animado japonés, observación astronómica, presentaciones artísticas y eventos culturales para adultos y niños, según datos de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuál ha sido el impacto del Centro Felicidad Chapinero en sus dos años de funcionamiento?

De acuerdo con información oficial, en sus primeros 730 días de actividad, el Centro Felicidad Chapinero ha sumado más de 1.184.600 ingresos de visitantes, beneficiando a más de 95.000 personas y desarrollando más de 2.000 actividades, además de obtener reconocimientos nacionales que avalan su aporte cultural y comunitario en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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