Por: Portal Bogotá

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La disposición adecuada de residuos, incluso los que parecen insignificantes como los chicles, representa un reto importante para mantener limpia a Bogotá. Según información difundida por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los chicles arrojados en la vía pública no solo afectan la apariencia de la ciudad, sino que también incrementan la cantidad de labores de limpieza requeridas en el espacio público. La UAESP hizo un llamado a la ciudadanía para recordar la importancia de desechar este residuo en lugares apropiados, como parte de la responsabilidad compartida de cuidar Bogotá.

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De acuerdo con datos citados por la UAESP, muchos chicles terminan adheridos en aceras, pasos peatonales, bancas, materas y diversas superficies urbanas. Esto ocurre debido a la falta de conciencia ciudadana sobre la adecuada disposición de estos residuos. Además, retirar los chicles genera necesidades logísticas adicionales y representa un costo tanto para la limpieza como para el mantenimiento de los espacios públicos. Uno de los principales problemas es que los chicles convencionales están elaborados con goma sintética, un material que no se degrada fácilmente en el ambiente y, por lo tanto, permanece en el entorno por largos periodos.

Armando Ojeda, director de la UAESP, enfatizó que la cultura ciudadana es fundamental para mantener el espacio público en buenas condiciones. Ojeda indicó que tanto los residuos pequeños como los grandes, desde un chicle hasta un mueble, deben ser dispuestos correctamente, ya que dejarlos en la calle afecta negativamente toda la ciudad. Esta tarea, afirmó, requiere la colaboración de cada habitante, considerando que Bogotá es el hogar compartido por todos sus ciudadanos.

La recomendación principal entregada por la UAESP para la correcta disposición de chicles es clara: después de masticar el chicle, usted debe envolverlo en el papel del empaque o en un papel cualquiera, para luego depositarlo en una caneca cercana o en la bolsa negra destinada a residuos no aprovechables. Bajo ninguna circunstancia se debe arrojar chicles al suelo, zonas verdes, materas o sumideros, ya que estos lugares no están diseñados para recibir residuos y pueden verse afectados tanto en imagen como en funcionalidad.

De esta forma, adoptar el hábito de disponer correctamente los chicles contribuye a que las superficies públicas permanezcan limpias y libres de residuos adheridos, mejorando de manera directa la calidad de vida urbana. Esta acción simple, repetida por miles de habitantes de Bogotá, se convierte en un paso crucial hacia el cuidado colectivo de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante no arrojar chicles al suelo en Bogotá?

No arrojar chicles al suelo en Bogotá es fundamental porque estos residuos aumentan los requerimientos de limpieza y permanecen por largos periodos en las superficies debido a que contienen goma sintética, la cual no se degrada fácilmente. Su presencia afecta la imagen de la ciudad y representa un gasto adicional en limpieza, según la información entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

¿Cómo se debe disponer adecuadamente un chicle usado en la ciudad?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos recomienda envolver el chicle usado en su empaque o en un papel, y luego depositarlo en una caneca cercana o en la bolsa negra de residuos no aprovechables. Este procedimiento ayuda a evitar que el chicle termine en lugares inapropiados como el suelo, zonas verdes o sumideros, contribuyendo así a una Bogotá más limpia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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