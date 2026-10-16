Por: Portal Bogotá

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La localidad de Puente Aranda, reconocida por su diversidad cultural y oferta culinaria, se prepara para ser el epicentro de la cuarta edición del Carnival del Asado, un evento que invita a descubrir y disfrutar las tradiciones gastronómicas colombianas. Según el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este encuentro se desarrollará entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre de 2026, de 11:30 a. m. a 6:00 p. m., en el barrio El Galán, específicamente en la transversal 53, entre calle Segunda y calle tercera, en su Zona A.

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Carnival del Asado es una oportunidad para recorrer distintos establecimientos y probar platos especialmente diseñados para la ocasión. En esta edición destacan reconocidos restaurantes de la zona, como Los Tronquitos, con una trayectoria de más de 50 años, así como Varcino, Los Torres, Alcaraván, Kabro Loco, Cuatro Vientos y El Balcón de la Veleñita. Cada restaurante presentará una interpretación propia de un cono que combina proteína de cerdo, papas, plátano y bebida, todo ello por un precio unificado de $32.000, de acuerdo con la información distribuida por la página oficial del evento.

La esencia de este festival radica en su propuesta culinaria, ya que fusiona el tradicional piquete bogotano, característico por reunir carnes, tubérculos y fritos en una sola preparación, con influencias de diversas regiones del país. Así, quienes asistan se encontrarán con carnes a la llanera, cocina elaborada al fuego y a la leña, además de sabores santandereanos, recetas boyacenses y la clásica fritanga, que refleja una mezcla característica de la gastronomía popular colombiana.

El evento, sin embargo, trasciende la comida. Habrá una oferta complementaria de 15 emprendimientos locales, apoyados por el Instituto para la Economía Social, conocido por su sigla IPES. Estos emprendedores tendrán la posibilidad de exponer sus productos y acercarse a nuevos públicos, buscando fortalecer tanto la economía local de Puente Aranda como ofrecer una experiencia más rica y variada para los visitantes. El Carnival del Asado está articulado con la estrategia Sabor Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que promueve la identidad y el sentido de pertenencia a través de la gastronomía y la cultura de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y la ubicación del Carnival del Asado 2026 en Puente Aranda?

La cuarta edición del Carnival del Asado se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2026, en el barrio El Galán, Zona A, sobre la transversal 53, entre la calle Segunda y la calle tercera, en la localidad de Puente Aranda. Los horarios del evento serán de 11:30 a. m. a 6:00 p. m. en cada una de esas fechas, permitiendo a los asistentes recorrer los diferentes restaurantes y emprendimientos participantes.

¿Qué platos y restaurantes participan en el Carnival del Asado de Bogotá?

El Carnival del Asado cuenta con la participación de restaurantes como Los Tronquitos, Varcino, Los Torres, Alcaraván, Kabro Loco, Cuatro Vientos y El Balcón de la Veleñita. Cada uno ofrecerá una versión de un cono acompañado de proteína de cerdo, papas, plátano y bebida, inspirados en el piquete bogotano y fusionados con sabores de distintas regiones colombianas, por un valor de $32.000 según datos oficiales. Además, el evento destaca 15 emprendimientos apoyados por el Instituto para la Economía Social (IPES).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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