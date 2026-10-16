Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro asumió la presidencia del Pacto Histórico tras su elección por unanimidad el 15 de octubre. Así, Petro retoma un papel de liderazgo en la colectividad política, que tendrá el desafío de organizarse estratégicamente de cara a las elecciones regionales de 2027. El partido, que actualmente reúne diversas tendencias de izquierda y sectores aliados, busca consolidar su presencia tanto en las alcaldías como en las gobernaciones del país.

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De acuerdo con la información divulgada por la colectividad, la decisión se tomó en Bogotá durante una sesión de la coordinación nacional provisional del Pacto Histórico. El regreso de Petro al centro de la estrategia política refleja la intención del partido de fortalecer su identidad opositora, particular frente al actual Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. El liderazgo de Petro ahora también incluye la responsabilidad de definir la ruta que seguirá el movimiento para los próximos comicios territoriales y de construir acuerdos internos que permitan presentar candidaturas unitarias y competitivas.

Durante la reunión, el exmandatario se pronunció sobre las movilizaciones recientes promovidas por sectores de la oposición contra el Gobierno nacional y mencionó la posibilidad de que la colectividad avance hacia un paro nacional. Petro subrayó la importancia de fortalecer el poder constituyente y sumó un llamado a la movilización social, según confirmó la propia colectividad. Esta posición refuerza el papel del Pacto Histórico como actor relevante en la coyuntura política y su disposición para promover alianzas con otros sectores sociales y políticos.

El movimiento anunció que mantendrá su postura de oposición al Gobierno y que impulsará un “pacto por la vida”, enfocado en la defensa de la democracia, las libertades, la paz y los derechos sociales. Según el anuncio del partido, uno de los retos centrales será mantener la unidad de sus integrantes, debido a la diversidad de enfoques y origen de quienes forman la colectividad. Especial atención pondrá el Pacto Histórico en regiones como el Caribe y el Pacífico, donde aspira a crecer en representación política.

La conducción de Petro será clave para evitar divisiones internas y garantizar la construcción de consensos al momento de definir los candidatos para los diferentes cargos. La estrategia también buscará sumar fuerzas entre las corrientes de izquierda y aliados externos, de cara a los objetivos que el movimiento se ha trazado para el escenario electoral de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa “poder constituyente” en el contexto del Pacto Histórico?

El concepto de “poder constituyente” se refiere, según la colectividad, a la capacidad del pueblo para impulsar cambios fundamentales en la estructura política y social del país. En el contexto del Pacto Histórico, se plantea fortalecer esa capacidad como vía para responder a las coyunturas actuales y avanzar en reformas estructurales.

¿Cuál es el reto principal del Pacto Histórico para las elecciones de 2027?

De acuerdo con la información proporcionada por la colectividad, el reto principal es mantener la unidad interna entre diversas corrientes y sectores aliados, mientras se definen candidatos y se construyen acuerdos estratégicos que permitan competir con fuerza por alcaldías y gobernaciones, en especial en regiones como el Caribe y el Pacífico.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.