Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta actualmente un reto significativo en materia de salud pública: cerrar las brechas en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y fortalecer el cumplimiento de los refuerzos infantiles con el biológico DPT, dirigido a la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Esta problemática ha movilizado a las entidades de salud, instituciones educativas y organizaciones aliadas en el Distrito, que desarrollan jornadas especiales para promover la inmunización de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), este compromiso involucra a toda la comunidad y busca garantizar que todos los menores completen sus esquemas de acuerdo con la edad.

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La preocupación surge al revisar los datos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social, además del análisis de ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) con información del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para 2025, el avance nacional frente a la meta de cobertura del 95 % en vacunación contra el VPH resultó muy por debajo: apenas 47,9 % en niñas de nueve años, 38,9 % en niños de esa edad y 16,9 % en el grupo de 9 a 17 años. Esto reviste gravedad, dado que la vacuna contra el VPH previene infecciones persistentes que pueden derivar en distintos tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, pene o ano. Por otro lado, la cobertura nacional de la dosis de refuerzo de DPT a los cinco años alcanzó el 89,7 %; sin embargo, en Bogotá quedaban pendientes más de 18.000 niños y niñas de esa edad, lo que pone en riesgo su protección frente a enfermedades prevenibles.

El trabajo es articulado y focalizado, según lo han explicado tanto la SDS como la Secretaría de Educación y aliados como la Liga Colombiana Contra el Cáncer. Esta acción conjunta prioriza 117 instituciones educativas para identificar a quienes no han recibido sus vacunas, orientar a las familias y facilitar el acceso con jornadas como el Vacunatón Nocturno y la jornada central del 17 de octubre. La revisión de los carnés es fundamental para cerrar las brechas y aprovechar todas las oportunidades de prevención. De acuerdo con el más reciente reporte al 4 de septiembre de 2026, Bogotá registró un avance del 38,2 % en vacunación contra el VPH en niñas de nueve años, 32,3 % en niños de esa edad y apenas 10,8 % en adolescentes de 10 a 17 años, sobre una población de referencia de 532.678 personas, según la SDS.

Las autoridades y entidades educativas insisten en que la vacunación es segura, efectiva, gratuita y salva vidas. Para más información sobre puntos habilitados y fechas de jornadas especiales, la ciudadanía puede consultar el portal de la SDS y el Portal Bogotá.

¿Qué beneficios tiene la vacuna contra el VPH para niños y niñas en Bogotá?

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) protege a los menores frente a infecciones persistentes asociadas con varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino, ano, pene, vulva, vagina y orofaringe. Según los datos del Ministerio de Salud y la SDS, aumentar las coberturas permite reducir la incidencia de estas enfermedades en la población joven, cumpliendo con un propósito crucial de la salud pública.

¿Por qué es importante completar el esquema de vacunación DPT a los cinco años?

Completar la dosis de refuerzo de la vacuna DPT a los cinco años es vital para prevenir tres enfermedades: difteria, tétanos y tosferina. De acuerdo con cifras oficiales, lograr que todos los menores reciban esta inmunización reduce riesgos de brotes y garantiza mejor protección durante la infancia, en línea con las metas nacionales de salud establecidas para este grupo de edad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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